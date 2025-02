Especialista alerta sobre riscos em mudança de horário de jogo do Carioca

O confronto entre Fluminense e Bangu foi antecipado de 18h30 (de Brasília) e será realizado às 16h (de Brasília), no domingo (23), pela 11ª rodada do Campeonato Carioca. A mudança ocorre para que o duelo aconteça no mesmo horário de Vasco x Botafogo e Nova Iguaçu x Madureira.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na segunda-feira (17), a Prefeitura emitiu um alerta de que o Rio de Janeiro havia entrado em estágio de Calor 4. Isso significa que existe a previsão por temperaturas altas (de 40°C a 44°C) com previsão de permanência ou aumento por, pelo menos, três dias consecutivos.

Professor do Departamento de Clínica Médica da Uerj, Jorge Eduardo alertou sobre os riscos em relação a essa mudança de horário. O profissional afirmou que a realização de atividades físicas em temperaturas extremas podem levar a problemas de saúde.

continua após a publicidade

- Os riscos mais temidos, são: desidratação intensa, distúrbios eletrolíticos graves, rabdomiólise (“lesão das fibras musculares esqueléticas”), insuficiência renal aguda, coagulação intravascular disseminada (trombose de veias e/ou artérias), insuficiência hepática, acidente vascular encefálico (“derrame”), crise convulsiva, insuficiência respiratória, hipoglicemia (glicose sanguínea baixa). Caso o calor e a umidade continuem como estão, não deveria haver jogo neste horário, mas sim à noite.

Jorge Eduardo explicou que é preciso conscientizar atletas e comissões sobre os riscos do calor extremo, principalmente por conta dos horários que serão disputados os jogos do Campeonato Carioca. Estar em grande forma física, de preferência sem estar voltando de lesão ou de um período grande de inatividade, e treinar sob estresse térmico comparável à competição como parte da aclimatação também são aspectos importantes para estar mais bem preparado para as condições climáticas.

continua após a publicidade

Gerson pede mudança de horário no Campeonato Carioca

Capitão do Flamengo, Gerson mandou uma mensagem ao Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Saferj) pedindo mudança em relação aos horários dos jogos do Campeonato Carioca. O meia está preocupado com as condições climáticas e como elas podem afetas outros atletas.

- Nosso pleito é simples e urgente: a revisão dos horários das partidas para evitar que sejamos expostos a essas condições extremas. Nossa profissão exige sacrifícios, mas colocar nossa saúde em risco desnecessariamente não pode ser uma exigência do jogo. Por isso, acreditamos que o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, sob sua liderança, pode e deve se envolver nessa questão - diz trecho da nota.

Na noite da última segunda-feira (17), a Ferj também se posicionou e afirmou que entraria em contato com as detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. A Federação busca atender os desejos dos jogadores e preservar suas saúdes.

- Diante da alta intensidade do calor no Rio de Janeiro, claramente prejudicial à excelência da prática do futebol, a todos os envolvidos no evento e ao torcedor, a Ferj, preocupada e atenta, está em contato com as detentoras de direitos de transmissão do Campeonato Carioca Superbet 2025 para, contando com a sensibilidade de todas as partes, ajustar os horários dos jogos da 11ª rodada da Taça Guanabara e as grades de programação.

Canobbio comenta sobre adaptação ao calor do Rio de Janeiro

Autor de um dos gols da vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu, Canobbio comentou sobre a semana cheia de preparação para o jogo. No entanto, o atleta uruguaio citou o calor como um desafio a mais nesse período de adaptação ao Rio de Janeiro.

- A gente aproveitou a semana longa que tivemos. Eu também aproveitei para me adaptar ao calor. Faz muito calor aqui, mas foi bom.

Em meio a diversas manifestações com relação ao horário do Campeonato Carioca, o Fluminense talvez sofra com uma nova mudança para jogar mais tarde. O mesmo pode acontecer com Vasco x Botafogo e Nova Iguaçu x Madureira.