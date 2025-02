Veja as chances do Fluminense avançar às semifinais do Campeonato Carioca

Com 14 pontos e na 5ª colocação da Taça Guanabara, o Fluminense sonha com uma classificação às semifinais do Campeonato Carioca. No domingo (23), o Tricolor encara o Bangu em busca de uma vitória para alcançar os 17 pontos e se aproximar do mata-mata do estadual.

Segundo o Índice de Probabilidade de Ganhar (IPG), o Fluminense tem 37,49% de chance de se classificar com a 3ª colocação e 17,16% de avançar com a 4ª colocação. Com isso, o Tricolor tem uma boa oportunidade de não enfrentar o Flamengo na próxima fase.

Após um início ruim, o Fluminense se recuperou no Campeonato Carioca e está invicto há quatro partidas, sendo duas vitórias e dois empates. Contra o já rebaixado Bangu, o Tricolor busca chegar aos 17 pontos e chegar à fase final do estadual.

Além do Fluminense, Madureira, Vasco, Botafogo, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu lutam por uma vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. Enquanto o Bangu está rebaixado, Portuguesa, Boavista e Maricá não possuem chances, segundo o IPG.

Como funciona a análise do IPG

O IPG (Indíce para Ganhar) é um índice multidimensional criado como uma forma de avaliar probabilidades de classificação e desempenho dos times. Para isso, são utilizadas métricas fornecidas pelo FootyStats.

Para a modelagem preditiva, foi utilizado um Modelo Estocástico com Simulação de Monte Carlo, garantindo uma abordagem probabilística consistente para a projeção de cenários de classificação e desempenho das equipes nas competições estudadas.

As probabilidades são determinadas exclusivamente pelo desempenho das equipes ao longo do próprio campeonato. O fator mando de campo exerce influência, porém seu impacto varia conforme o time.

Uma vitória eleva a chance de mais resultados positivos, enquanto uma derrota aumenta a probabilidade de novos resultados negativos. Um empate tende a aumentar a recorrência desse resultado.