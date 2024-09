Zico é o maior campeão pelo Flamengo, com 13 títulos em seu currículo (Foto: LancePress!)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 15:14 • Rio de Janeiro

O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais do Brasil, e isso não é segredo para ninguém. Com tanta história, obviamente que inúmeros jogadores possuem grandes glórias pelo clube carioca. Quer saber quem são os jogadores com mais títulos pela equipe do Flamengo? O Lance! Contra para você na matéria abaixo.

Grande ídolo do Flamengo, Zico é o jogador com mais títulos na história do clube (Foto: Reprodução)

Confira os jogadores com mais títulos pelo Flamengo

13 títulos: Zico e Júnior

A dupla mais vezes campeã pela Gávea também é uma das mais icônicas do clube. O maior ídolo do Flamengo, Zico, juntamente com o lateral da geração de ouro do clube compartilham o mesmo número de títulos no total. Juntos, os dois jogadores atingiram a glória máxima pelo Flamengo, ao conquistarem títulos como a Libertadores e o Mundial de Clubes de 1981. Além disso, a dupla também ganhou os títulos do Brasileirão de 1980, 1982 e 1983.

12 títulos: Cantareli, Diego Ribas, William Arão, César Bernardo, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique

Com 12 títulos pelo clube, sete jogadores contemplam a lista. Diego, William Arão, Gabigol, César Bernardo, Arrascaeta e Bruno Henrique participam basicamente da mesma geração de atletas que foi multicampeã pelo clube carioca, com títulos da Libertadores em 2019 e em 2022, além dos títulos do Campeonato Brasileiro de 2019 e em 2020.

Já o goleiro Cantareli conquistou os 12 títulos pelo Flamengo na década de 1980, quando fazia parte do estrelado time da Gávea que foi campeão da América e do Mundo, além de ser tricampeão brasileiro nos mesmos anos de Zico e Júnior.

11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho

Com 11 títulos pelo Flamengo no currículo, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves e Vitinho também fazem parte da vitoriosa geração que começou em 2019. Eles participaram das conquistas do bi da Libertadores em 2019 e em 2022, além dos Campeonatos Brasileiros de 2019 e 2020 e Copa do Brasil do ano de 2022.

Everton Ribeiro foi um dos maiores ídolos recentes do clube (FOTO: EDU ANDRADE/FatoPress/Gazeta Press)

Além deles, Leandro também aparece na lista. O lateral-direito também fez parte do lendário time que conquistou a América e o mundo no ano de 1981, além de ser tricampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil em 1990.

