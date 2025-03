O Flamengo é um dos clubes mais vitoriosos da história do Campeonato Carioca, com inúmeras conquistas e grandes ídolos que marcaram época no estadual. No século XXI, o Rubro-Negro contou com atacantes e meio-campistas decisivos que deixaram suas marcas no torneio e ajudaram o clube a consolidar sua hegemonia no futebol carioca. Conheça os maiores artilheiros do Flamengo no Cariocão no século XXI e seus feitos inesquecíveis.

Os artilheiros do Flamengo no Campeonato Carioca no século XXI

1. Gabigol – 39 gols

O maior artilheiro do Flamengo no Campeonato Carioca no século XXI é Gabigol, com 39 gols marcados na competição. Desde sua chegada ao clube em 2019, Gabriel Barbosa tem sido uma peça-chave no ataque rubro-negro, comandando o time em diversas conquistas estaduais. Além dos títulos, Gabigol também se destaca pela regularidade e faro de gol, sendo um dos jogadores mais decisivos do elenco. Sua capacidade de marcar gols em clássicos e finais faz dele um dos maiores atacantes da história recente do Flamengo no estadual.

2. Pedro (atualmente no Flamengo) – 34 gols

Em segundo lugar na lista está Pedro, com 34 gols no Campeonato Carioca. Desde que chegou ao Flamengo, o centroavante se tornou um dos principais goleadores do time, ajudando a equipe a conquistar títulos e mantendo uma excelente média de gols. Com um estilo de jogo diferenciado, Pedro se destaca pela finalização precisa, força física e presença de área, sendo fundamental para o Flamengo em várias edições do torneio estadual.

3. De Arrascaeta (atualmente no Flamengo) – 18 gols

O talentoso meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta ocupa a terceira posição entre os maiores artilheiros do Flamengo no Carioca no século XXI, com 18 gols. Desde sua chegada ao clube, em 2019, Arrascaeta se tornou um dos principais criadores de jogadas do time, além de contribuir diretamente com gols importantes. Sua visão de jogo, passes precisos e finalizações certeiras fazem dele um jogador essencial para o esquema ofensivo do Flamengo, e seu desempenho no estadual reforça sua importância no elenco.

4. Bruno Henrique (atualmente no Flamengo) – 17 gols

Com 17 gols, Bruno Henrique aparece na quarta posição entre os maiores goleadores do Flamengo no Carioca no século XXI. Peça-chave na era vitoriosa do clube desde 2019, Bruno Henrique se destacou não apenas pelos gols, mas também pela velocidade, habilidade no um contra um e presença de área. Foi fundamental em conquistas do Campeonato Carioca e brilhou especialmente em clássicos, sendo um dos jogadores mais temidos pelos adversários.

continua após a publicidade

5. Renato Abreu – 13 gols

Fechando o Top 5 dos artilheiros do Flamengo no Campeonato Carioca no século XXI está Renato Abreu, com 13 gols. O meio-campista atuou pelo clube em duas passagens, sendo uma das referências técnicas da equipe nos anos 2000 e início da década de 2010. Com um potente chute de longa distância e excelente presença ofensiva, Renato Abreu foi um dos jogadores mais importantes do Flamengo em suas campanhas no estadual.

O impacto dos artilheiros na história do Flamengo no Carioca

Os maiores artilheiros do Flamengo no Campeonato Carioca no século XXI desempenharam papéis fundamentais na construção da hegemonia rubro-negra no torneio. Com gols decisivos, atuações memoráveis e títulos conquistados, eles ajudaram a escrever capítulos importantes da história do clube na competição estadual.

O Campeonato Carioca segue sendo uma competição de grande relevância para o futebol brasileiro, e o Flamengo continua revelando e contratando jogadores que se tornam ídolos e fazem história no torneio. A tradição ofensiva do clube segue viva, e a torcida sempre espera por novos artilheiros que possam manter essa rica trajetória de conquistas e gols.