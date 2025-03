Flamengo x Fluminense em finais: todas as decisões do Fla-Flu

O clássico Flamengo x Fluminense, conhecido como Fla-Flu, é uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro. Ao longo da história, os dois clubes se enfrentaram diversas vezes em decisões de títulos, principalmente no Campeonato Carioca, mas também em torneios nacionais e internacionais. O Lance! relembra todos os Flamengo x Fluminense em finais.

Levando em consideração todas as finais diretas entre as equipes, o Fluminense leva vantagem sobre o Flamengo, com 22 títulos conquistados contra 15 do rival rubro-negro. Os confrontos sempre foram marcados por partidas memoráveis, com viradas, goleadas e decisões emocionantes. Confira a seguir todas as finais disputadas entre Flamengo e Fluminense.

Todos os Flamengo x Fluminense em finais

1916 – Campeonato Carioca

Fluminense 3x1 Flamengo

O primeiro título decidido entre os rivais foi vencido pelo Fluminense, garantindo a taça estadual.

1918 – Campeonato Carioca

Fluminense 3x0 Flamengo

O Fluminense voltou a levar a melhor, com uma vitória convincente e mais um título estadual.

1919 – Campeonato Carioca

Fluminense 4x0 Flamengo

Mais uma vitória contundente do Fluminense, consolidando a supremacia tricolor no início do clássico.

1924 – Torneio Início do Campeonato Carioca

Fluminense 1x0 Flamengo

O Fluminense venceu novamente em uma final curta e garantiu mais um título.

1935 – Taça Fla-Flu e Taça Arnaldo Guinle

Fluminense 2x1 Flamengo

O Tricolor venceu um torneio amistoso importante da época, aumentando sua coleção de títulos sobre o rival.

1936 – Torneio Aberto

Flamengo 1x0 Fluminense

Primeira vitória do Flamengo em uma final contra o Fluminense, levando a taça pela primeira vez.

1936 – Campeonato Carioca

Fluminense 2x1 Flamengo

O Fluminense voltou a vencer e garantiu mais um título estadual contra o rival.

1938 – Campeonato Carioca

Fluminense 2x0 Flamengo

Mais um título estadual para o Fluminense, que seguia dominante nos confrontos decisivos.

1941 – Campeonato Carioca

Flamengo 2x2 Fluminense

O empate na decisão garantiu mais um título carioca para o Flamengo.

1949 – Taça Prefeito Acrisio Moreira da Rocha

Fluminense 5x2 Flamengo

Uma goleada tricolor em um torneio amistoso importante da época.

1951 – Campeonato Carioca

Fluminense 1x0 Flamengo

Mais um título estadual conquistado pelo Fluminense.

1954 – Torneio Triangular Internacional do Rio de Janeiro

Flamengo 5x2 Fluminense

O Flamengo venceu com autoridade e garantiu o título do torneio internacional.

1954 – Torneio Início do Campeonato Carioca

Fluminense 1x0 Flamengo

O Fluminense devolveu o troco e venceu o torneio de abertura do estadual.

1957 – Taça Brasília

Flamengo 4x1 Fluminense

O Flamengo levou mais um título amistoso com uma vitória expressiva.

1963 – Campeonato Carioca

Flamengo 0x0 Fluminense

O empate deu o título ao Flamengo, garantindo mais uma taça estadual.

1965 – Torneio Início do Campeonato Carioca

Fluminense 2x2 Flamengo (Fluminense venceu nos pênaltis)

O Fluminense venceu mais uma final de torneio amistoso nos pênaltis.

1966 – Taça Guanabara

Fluminense 3x1 Flamengo

O Fluminense foi campeão da Taça Guanabara, torneio que começou a ganhar prestígio na época.

1969 – Campeonato Carioca

Fluminense 3x2 Flamengo

O Tricolor venceu mais um título estadual.

1970 – Campeonato Carioca

Fluminense 2x0 Flamengo

Mais uma vitória do Fluminense, ampliando a vantagem em títulos estaduais sobre o rival.

1972 – Campeonato Carioca

Flamengo 5x2 Fluminense

O Flamengo venceu com autoridade a decisão da Taça Guanabara.

1972 – Campeonato Carioca

Fluminense 1x0 Flamengo

O Tricolor venceu o segundo turno e garantiu mais um título estadual.

1974 – Cariocão

Fluminense 2x1 Flamengo

O Fluminense continuou dominando as decisões estaduais.

1976 – Taça Nelson Rodrigues

Flamengo 4x1 Fluminense

O Flamengo venceu um torneio em homenagem ao escritor tricolor.

1978 – Campeonato Carioca

Fluminense 2x0 Flamengo

O Fluminense venceu mais um estadual.

1983 – Campeonato Carioca

Fluminense 1x0 Flamengo

Mais um título estadual tricolor sobre o Flamengo.

1984 – Cariocão

Flamengo 1x0 Fluminense

O Flamengo conquistou mais um estadual.

1989 – Campeonato Carioca

Flamengo 4x0 Fluminense

Uma das maiores goleadas do Flamengo em finais contra o rival.

1991 – Cariocão

Flamengo 4x2 Fluminense

O Flamengo levou mais um estadual em um jogo cheio de gols.

1994 – Campeonato Carioca

Fluminense 2x0 Flamengo

O Fluminense garantiu mais um título carioca.

1995 – Cariocão

Fluminense 3x2 Flamengo

O Fluminense venceu um dos Fla-Flus mais emocionantes da história.

2005 – Campeonato Carioca

Fluminense 4x1 Flamengo

Mais um título estadual tricolor.

2020 – Cariocão

Flamengo 1x0 Fluminense

O Flamengo voltou a vencer uma decisão estadual após um período sem títulos contra o rival.

2021 – Campeonato Carioca

Flamengo 3x1 Fluminense

O Flamengo garantiu mais um estadual em cima do Fluminense.

2022 – Cariocão

Fluminense 1x1 Flamengo

O empate deu o título ao Fluminense.

2023 – Campeonato Carioca

Fluminense 4x1 Flamengo

O Fluminense dominou a final e garantiu mais um título estadual.

Fluminense lidera em decisões contra o Flamengo

Ao longo da história, Fluminense e Flamengo disputaram 37 finais diretas, com o Tricolor vencendo 22 vezes e o Flamengo 15 vezes.

O Fla-Flu é um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, sempre proporcionando partidas memoráveis e decisões históricas. Com as duas equipes sempre fortes no cenário nacional, novas finais certamente acontecerão nos próximos anos, alimentando ainda mais a rivalidade.