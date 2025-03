O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional na noite de sábado (29), pela primeira rodada do Brasileirão. Após o término da partida no Maracanã, Juninho, que teve ao menos duas grandes oportunidades de balançar a rede, falou com a imprensa na zona mista. O camisa 23 comentou sobre a concorrência com Pedro, que voltará a ficar à disposição em abril.

- Desde quando eu vim para o Flamengo eu sabia os jogadores que tinham aqui. Jogadores que eu respeito e sempre acompanhei. Sou fã, principalmente do Pedro, um cara que é o 9 da nossa Seleção. Ele é um cara que eu acredito que pode voltar a Seleção pela qualidade que tem, pelo grupo que está. Todo está aqui para ajudar a ele e eu sou mais um que quer ajudar ele. Mas o Flamengo é assim, cheio de qualidade no grupo e o Filipe tem peças importantes. Ele sabe que vai fazer a cada jogo - disse Juninho sobre concorrência com Pedro, seu companheiro de Flamengo.

Juninho, do Flamengo, comenta concorrência com Pedro (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Juninho detalha seu momento com a camisa do Flamengo

Juninho jogou contra o Internacional até os 44 minutos do segundo tempo, quando foi substituído por Matheus Gonçalves. O atacante, que reconheceu as oportunidades de gol que desperdiçou, comentou sobre os minutos em que esteve em campo.

- Fazia tempo que eu não jogava mais de 70 minutos depois da minha lesão. Tive oportunidades muito boas (na partida), tinha que ter feito (o gol). Assumo isso. Mas é trabalho, sei que o gol sairá como consequência - refletiu.

Como foi o jogo entre Flamengo e Internacional

O jogo começou bem disputado no Rio de Janeiro, com o Flamengo levando a melhor no setor ofensivo. A melhor chance foi aos 24 minutos, quando Bruno Henrique lançou a bola para Juninho, que parou em Rochet (substituído no intervalo por conta de um trauma na mão esquerda nesta jogada), que se jogou nos pés do atacante após defesa parcial. Apesar do Rubro-Negro estar melhor em campo, foi o Internacional, com forte poder de marcação, que estreou o marcador. Aos 34', Bruno Henrique, com passe açucarado de Bernabei e bobeada do sistema defensivo da equipe de Filipe Luís, balançou a rede.

O time carioca teve a chance de empatar nos acréscimos, mas Juninho não soube aproveitar e, mais uma vez, levou a pior na disputa contra o goleiro colorado, que fez uma grande primeira etapa.

Segundo tempo

A conversa no vestiário do Flamengo surtiu efeito e a equipe voltou melhor para o segundo tempo. Logo aos nove minutos, Léo Pereira, em sobra de escanteio, deixou tudo igual. Juninho, no lance seguinte, mandou a bola na trave. Foram pelo menos três grandes oportunidades para o Rubro-Negro na segunda etapa.

O confronto voltou a ficar mais disputado, com faltas, na reta final. O Colorado, que contou com uma queda de rendimento em comparação ao primeiro tempo, conseguiu segurar o placar contra um Flamengo muito superior em campo nesta etapa.

