O Flamengo estreou no Brasileirão com empate por 1 a 1 com o Internacional no Maracanã. Na partida, que contou com público presente de 48.452 torcedores, rubro-negros chamaram a atenção para uma curiosidade: um setor vazio. O Lance! te explica o por que disso.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O setor Leste Superior (capacidade de 7.950), que é um dos primeiros a esgotar na venda de ingressos para a torcida do Flamengo, não contou com a presença de torcedores na partida contra o time gaúcho. Essa foi uma decisão da diretoria do clube carioca, que optou por não comercilizar ingressos para aquele local.

Em outras ocasiões, o Flamengo decidiu não abrir a venda para o Setor Sul, quando entendia que não teria adesão para lotar o estádio. Inicialmente, para a partida de sábado, a diretoria optou por não liberar a comercialização das entradas para os setores Leste Superior e Sul Superior. A segunda, no entanto, foi aberta posteriormente, e contou com grande adesão.

continua após a publicidade

Setor fechado no Maracanã para Flamengo x Internacional (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Para muitos torcedores do Flamengo, que reclamaram do ocorrido nas redes sociais, a política do clube de não abrir uma área bloqueada enquanto as outras não estão esgotadas é ruim, principalmente pelo aspecto financeiro, uma vez que poderia vender mais ingressos em um setor que, normalmente, conta com aceitação dos rubro-negros.

Além disso, por conta da imagem da TV, que pega de frente o Setor Leste Superior (neste caso vazio), essa decisão também é vista como negativa pelos torcedores.

continua após a publicidade

Veja algumas reações

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real