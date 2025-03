Léo Pereira é substituído com dores no joelho e preocupa o Flamengo

O zagueiro Léo Pereira, autor do gol do Flamengo no empate diante do Internacional por 1 a 1, precisou ser substituído nos minutos finais da segunda etapa após relatar dores no joelho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A expectativa é que o defensor realize exames neste domingo (30) para verificar a possível presença de lesões. Na saída do estádio do Maracanã, Léo Pereira foi visto mancando.

— Pancada muito forte no joelho, está com dor, espero que não seja nada grave, porque o Léo é de altíssimo nível — disse Filipe Luís.

— Acho que ele está bem, está sentindo um pouco de dor ainda. Agora, isso é mais a parte médica. Foi uma pancada muito forte que ele sentiu. Quando você vai marcar e bate o joelho na parte de dentro do seu joelho, incomoda bastante — relata o companheiro de defesa Léo Ortiz

continua após a publicidade

O Flamengo terá mais uma estreia pela frente. Na próxima quinta-feira (3), o Rubro-Negro enfrentará o Deportivo Táchira, às 21h30, no estádio Pueblo Nuevo, na Venezuela, pela Conmebol Libertadores. A presença do zagueiro Léo Pereira, no entanto, ainda não está garantida.

Pedro pode retornar

O técnico Filipe Luís também comentou sobre a situação do atacante Pedro, um dos grandes destaques do time carioca nos últimos anos. Segundo o treinador Rubro-Negro, Pedro voltará a ficar à disposição para os jogos em abril.

continua após a publicidade

Pedro comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

- Sim, contamos com o Pedro em abril, se nada acontecer fora do previsto. Ele está na fase final da recuperação dele, esperamos ter o Pedro em campo ainda em abril - disse o treinador do Flamengo sobre Pedro.

Pedro está fora das partidas do Flamengo desde o dia 4 de setembro do ano passado, quando se machucou durante um treinamento com a Seleção Brasileira. O atacante precisou passar por uma cirurgia para se recuperar da grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.