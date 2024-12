Mário Jorge, técnico da seleção da Arábia Saudita sub-17, trabalhou no Flamengo por cerca de oito anos. Neste período, treinou diversas promessas rubro-negras que, em sua grande maioria, tiveram sucesso no profissional. Em entrevista ao Lance!, o treinador detalhou a satisfação em ver os atletas se destacando e citou aquele que o mais impressionou.

continua após a publicidade

➡️ Mário Jorge relembra atitude de Filipe Luís: ‘É um querido, um cara muito especial’

- É um sentimento de orgulho, de realização, ver um jovem conseguindo chegar em uma equipe principal no Brasil, que é uma liga muito difícil. O Flamengo tem utilizado bastante os atletas da base para formar o seu elenco. Victor Hugo, Matheus Gonçalves, Wesley, Cleiton, Igor Jesus, Evertton Araújo, Werton e França (Matheus), todos esses atletas tiveram uma passagem longa comigo na base. É a sensação de realização, de dever cumprido. Quando você vê um atleta desse saindo do país e te mandando uma mensagem, te ligando, é incrível. Foi o que aconteceu com o França, quando estive na Inglaterra. É a realização de um trabalho, de um professor que vê o seu aluno voando, crescendo dentro da modalidade esportiva que ele escolheu. Chegando nos mais altos níveis - iniciou Mário Jorge.

- Vou citar um dos últimos que pude pegar nesse processo e me parece que é um cara que tá se consolidando, tem jogado bastante, que é o Evertton Araújo. Quando chego no sub-20 em 2022, ele tinha poucos minutos, tinha jogado pouco na equipe. E aí a gente faz um trabalho bacana com ele e com o Igor Jesus, que são grandes amigos, grandes parceiros. Eles se ajudaram muito nesse momento, jogava um do lado do outro. Hoje, para mim, o Evertton Araújo é um case de sucesso, de um cara que que entendeu o que precisava fazer para chegar no profissional. Assim, vejo grandes perspectivas para ele. Mas só falar do Evertton é difícil, né? É um caso mais recente. Finalizou a temporada como titular da equipe, ganhou minutos valiosos - completou.

continua após a publicidade

Evertton Araújo em ação com a camisa do Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Dentre os nomes, Mário Jorge também citou o de Wesley, jogador que passou por momentos de pressão e questionamento e, posteriormente, se tornou titular da equipe.

- Muitos atletas passaram por esse processo e foram felizes, como Lorran, Victor Hugo, Matheus França e Mateusão. Aliás, o próprio Wesley agora. Após um momento difícil, está se consolidando novamente. Jogadores que já saíram, como Lázaro, Reinier e Daniel Cabral. Enfim, nomes que tiveram oportunidades e estão voando para outros mercados e buscando cada vez mais espaço - disse.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Mário Jorge pelo Flamengo

Antes de aceitar a oferta para trabalhar na Arábia Saudita, Mário Jorge conquistou inúmeros títulos pelos juniores do Flamengo. Dois dos mais especiais foram o Brasileirão e a Libertadores, ambos pela categoria sub-20.