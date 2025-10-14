Jogador do Flamengo detona arbitragem do futebol brasileiro: ‘Estou tentando entender’
Rubro-Negro adotou postura de cobrança em relação aos desempenhos dos árbitros
As atuações dos árbitros em jogos do Flamengo no Brasileirão vem deixando os rubro-negros na bronca. Após jogadores, treinador e diretor reclamarem da arbitragem, o clube adotou uma postura de cobrança, buscando explicações da CBF. Desta vez, Jorginho foi quem opinou sobre o tema. Segundo o jogador ítalo-brasileiro, contratado no meio do ano, é "difícil dar um perecer" sobre o assunto.
— É algo que estou tentando entender (na arbitragem). É difícil até dar um parecer, porque acontecem muitas coisas que você fica meio que sem acreditar. Muitas coisas são muito claras — iniciou Jorginho, em entrevista ao site "Uol".
— Tem umas decisões que são bem difíceis de entender mesmo e acabam prejudicando e afetando o trabalho de todo mundo. Você se dedica tanto e acaba acontecendo o que vem ocorrendo. O que fazer? Boa pergunta. Não tenho uma resposta. Mas melhorar, precisa ser melhorado. Precisa encontrar uma maneira de melhorar isso — completou.
Reclamação sobre os gramados do futebol brasileiro
Jorginho também reclamou da qualidade dos gramados no Brasil. Ele apontou uma solução para o problema recorrente de más condições dos campos de jogo.
— Acredito que tinha que ser meio que padronizado. Porque tem uma diferença muito grande quando você joga em certos campos e três dias depois você vai para outro e é completamente diferente. E aí tem várias questões, pode ser a questão climática. Deveria, pelo menos, ter um padrão mínimo de qualidade para o espectador, para o torcedor que paga o ingresso poder ter um belo espetáculo. Com todo respeito ao último jogo agora, com todo respeito ao Bahia, que é uma grande equipe, mas o campo lá era impossível de jogar futebol. Estava muito, muito difíci — disse Jorginho.
— Joguei contra o Atlético-MG. É complicado, mas se é para jogar num estádio onde não tem um 'gramado', acaba sendo melhor jogar num sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém há campos e campos, entendeu — completou.
Próximos jogos do Flamengo
- Brasileirão - 15/10: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos
- Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã
- Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã
- Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão
- Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - El Cilindro
