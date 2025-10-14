Jogador do Flamengo detona arbitragem do futebol brasileiro: ‘Estou tentando entender’

As atuações dos árbitros em jogos do Flamengo no Brasileirão vem deixando os rubro-negros na bronca. Após jogadores, treinador e diretor reclamarem da arbitragem, o clube adotou uma postura de cobrança, buscando explicações da CBF. Desta vez, Jorginho foi quem opinou sobre o tema. Segundo o jogador ítalo-brasileiro, contratado no meio do ano, é "difícil dar um perecer" sobre o assunto.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo e Flamengo farão clássico com arbitragem da Federação do Rio

— É algo que estou tentando entender (na arbitragem). É difícil até dar um parecer, porque acontecem muitas coisas que você fica meio que sem acreditar. Muitas coisas são muito claras — iniciou Jorginho, em entrevista ao site "Uol".

Jogadores do Flamengo revogam expulsão de Danilo contra o Bahia (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

— Tem umas decisões que são bem difíceis de entender mesmo e acabam prejudicando e afetando o trabalho de todo mundo. Você se dedica tanto e acaba acontecendo o que vem ocorrendo. O que fazer? Boa pergunta. Não tenho uma resposta. Mas melhorar, precisa ser melhorado. Precisa encontrar uma maneira de melhorar isso — completou.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Reclamação sobre os gramados do futebol brasileiro

Jorginho também reclamou da qualidade dos gramados no Brasil. Ele apontou uma solução para o problema recorrente de más condições dos campos de jogo.

— Acredito que tinha que ser meio que padronizado. Porque tem uma diferença muito grande quando você joga em certos campos e três dias depois você vai para outro e é completamente diferente. E aí tem várias questões, pode ser a questão climática. Deveria, pelo menos, ter um padrão mínimo de qualidade para o espectador, para o torcedor que paga o ingresso poder ter um belo espetáculo. Com todo respeito ao último jogo agora, com todo respeito ao Bahia, que é uma grande equipe, mas o campo lá era impossível de jogar futebol. Estava muito, muito difíci — disse Jorginho.

continua após a publicidade

Gramado da Arena Fonte Nova no Bahia x Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Joguei contra o Atlético-MG. É complicado, mas se é para jogar num estádio onde não tem um 'gramado', acaba sendo melhor jogar num sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém há campos e campos, entendeu — completou.

➡️ Gramado do Maracanã recebe manutenção antes de sequência de Fla e Flu

Próximos jogos do Flamengo

Brasileirão - 15/10: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos

- Nilton Santos Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã

x Palmeiras - Maracanã Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã

x Racing - Maracanã Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão

- Arena Castelão Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - El Cilindro

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real