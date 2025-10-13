Em reunião realizada no Ninho do Urubu nesta segunda-feira (13), Flamengo e Arrascaeta chegaram a um acordo e encaminharam a renovação do contrato, válido até dezembro de 2026. As conversas acontecem desde o início do ano e se intensificaram pelo protagonismo do uruguaio nesta temporada.

No sábado (11), o Lance! informou que o clima era de otimismo entre as partes e que o desejo do jogador era de permancer no Rio de Janeiro, onde está adaptado. O novo passo, desta segunda, foi informado pelo "ge".

Ainda há detalhes a serem definidos, mas o principal já está acordado. O novo vínculo será até 2028, com extensão automática por mais um ano a depender de objetivos de performance. Além disso, Arrascaeta receberá um aumento salarial, tornando-se um dos maiores do elenco, e receberá luvas na assinatura do contrato.

Entenda a negociação de Arrascaeta com o Flamengo

As negociações começaram no início da temporada, mas esfriaram pelo clube entender que possuia outras prioridades. Em nota emitida em maio, o clube disse que trataria do assunto em "momento mais apropriado".

A negativa do Flamengo pegou Arrascaeta e os representantes do uruguaio de surpresa. A oferta era de aumento salarial com renovação até o fim de 2028, com flexibilidade na duração do vínculo. Por sua vez, o Rubro-Negro teria oferecido extensão até o fim de 2027 e valorização financeira durante as tratativas.

A intenção do camisa 10 é se aposentar no Gávea e este será o último contrato de sua carreira.

Arrasca dá pistas nas redes sociais

Em publicação no X, Arrascaeta publicou uma mensagem enigmática que dá pistas sobre um final feliz entre ele e Flamengo. Veja o que disse:

— Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias, e isso é como sermos feitos um para o outro 🖤❤️

