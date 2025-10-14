Contratado pelo Flamengo em maio deste ano, Jorginho fez o caminho inverso para muitos jogadores, saindo da Europa para jogar no Brasil. Apesar de não ser um ambiente totalmente novo, sofreu o impacto cultural e também em campo, especialmente no que se refere aos gramados dos estádios brasileiros.

Em entrevista ao Uol, o volante falou sobre o assunto, apontando uma solução para o problema recorrente de más condições dos campos de jogo. Aos 33 anos, passou as últimas sete temporadas na Inglaterra e antes 11 na Itália.

No último jogo do time pelo Brasileirão, o estado do campo da Arena Fonte Nova foi alvo de críticas por torcedores e também pelo jogador. O estádio do Bahia, inclusive, foi criticado em outras partidas, como contra o Palmeiras.

— Acredito que tinha que ser meio que padronizado. Porque tem uma diferença muito grande quando você joga em certos campos e três dias depois você vai para outro e é completamente diferente. E aí tem várias questões, pode ser a questão climática. Deveria, pelo menos, ter um padrão mínimo de qualidade para o espectador, para o torcedor que paga o ingresso poder ter um belo espetáculo. Com todo respeito ao último jogo agora, com todo respeito ao Bahia, que é uma grande equipe, mas o campo lá era impossível de jogar futebol. Estava muito, muito difícil…— disse Jorginho.

Embora haja resistência com campo de grama sintética, o meia revelou que entre um gramado ruim e um sintético, a preferência é pelo segundo, ainda que tenha mais probabilidade de ocorrerem algumas lesões.

— Joguei contra o Atlético-MG. É complicado, mas se é para jogar num estádio onde não tem um 'gramado', acaba sendo melhor jogar num sintético. Obviamente que não é o ideal, porque acaba tendo mais lesões. Acredito que seja bem pior do que um campo normal, porém há campos e campos, entendeu?

