Após críticas à arbitragem, Flamengo divulga escala de árbitros para duelo contra o Bahia

No dia seguinte à publicação de uma nota oficial criticando duramente a condução das partidas recentes no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a se posicionar sobre a arbitragem. Neste sábado (4), o clube divulgou, por meio de seus canais oficiais, os nomes dos responsáveis pelo apito no confronto deste domingo (5), contra o Bahia, no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão 2025. É a segunda partida consecutiva que o clube faz esta divulgação e a postagem também conta com uma lista dos últimos jogos do Flamengo que eles participaram.

O árbitro principal será Rodrigo José Pereira de Lima (PE), enquanto o comando do VAR ficará sob responsabilidade de Wagner Reway (PB). A escolha dos nomes acontece em um momento de tensão entre o Flamengo e o setor de arbitragem da CBF, após uma sequência de partidas marcadas por interrupções excessivas e decisões consideradas equivocadas pela diretoria rubro-negra.

Na última sexta-feira (3), o clube publicou uma nota oficial em que expressa preocupação com o baixo tempo de bola rolando em suas últimas partidas — números que, segundo um levantamento interno, colocam os jogos contra Juventude, Cruzeiro, Corinthians e Vasco entre os piores do campeonato nesse quesito.

- A arbitragem tem marcado faltas ao mínimo contato, mostrado rigidez com um ou dois metros em cobranças de lateral, permitido paralisações sucessivas, marcado faltas inexistentes, alongado revisões e prejudicado o ritmo das partidas - disse o clube na nota.

O Flamengo destacou que a média internacional de tempo efetivo de bola rolando gira em torno de 60 minutos, mas que os jogos recentes têm ficado “bem abaixo” dessa marca, afetando diretamente o desempenho de equipes que baseiam seu jogo na técnica e na posse de bola.

Com a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro se intensificando, o Rubro-Negro cobra mais rigor técnico e menos protagonismo por parte dos árbitros, reforçando que o futebol brasileiro precisa "se aproximar das melhores práticas internacionais".

Flamengo e Bahia se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (de Brasília) na Arena Fonte Nova.