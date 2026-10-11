O técnico Leonardo Jardim escalou o Flamengo para enfrentar o Fluminense neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ausência de Jorginho, expulso na partida contra o Santos, Saúl é a novidade na equipe rubro-negra.

Apesar de ter uma decisão na próxima quinta-feira (15) na Argentina, contra o Estudiantes, pela semifinal da Libertadores, Leonardo Jardim escalou o Flamengo com força máxima para o duelo do Brasileirão. O Rubro-Negro é líder da competição com apenas 1 ponto acima do 2° colocado, Palmeiras.

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O Flamengo vem a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

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Pedro marcou 2 vezes no primeiro turno na vitória contra o Fluminense (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como chegam Flamengo e Fluminense

O Flamengo chega ao clássico após empatar por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. A equipe de Leonardo Jardim abriu dois gols de vantagem, mas sofreu o empate após a expulsão de Jorginho. O resultado deixou o Rubro-Negro com 61 pontos, apenas um à frente do Palmeiras na liderança do Brasileirão.

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O Fluminense, por sua vez, goleou o Coritiba por 4 a 0, no Maracanã, com três gols de Savarino e um de Lucho Acosta. O Tricolor ocupa a terceira colocação, com 51 pontos, e pode diminuir para sete a diferença em relação ao rival em caso de vitória.

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Para o clássico, o Flamengo não terá Jorginho, suspenso, e Arrascaeta, que se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo. Léo Ortiz e Varela voltam a ficar à disposição de Leonardo Jardim. Saúl e De La Cruz disputam espaço no meio-campo.

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Do lado tricolor, Marcão terá os retornos de Nonato e Canobbio, que cumpriram suspensão diante do Coritiba. Renê, preservado na última rodada por dores no tornozelo, também pode voltar. Savarino ganhou força na disputa por uma vaga entre os titulares após marcar três gols, enquanto a comissão técnica avalia o desgaste físico do elenco antes da semifinal da Libertadores.

Tudo sobre o clássico

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 30ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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⚽ ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

FLUMINENSE (Técnico: Marcão)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.