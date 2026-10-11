Com novidade no meio-campo, Jardim escala Flamengo para enfrentar o Fluminense
As equipes se enfrentam pela 30° rodada do Brasileirão
O técnico Leonardo Jardim escalou o Flamengo para enfrentar o Fluminense neste domingo (11), às 17h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ausência de Jorginho, expulso na partida contra o Santos, Saúl é a novidade na equipe rubro-negra.
Apesar de ter uma decisão na próxima quinta-feira (15) na Argentina, contra o Estudiantes, pela semifinal da Libertadores, Leonardo Jardim escalou o Flamengo com força máxima para o duelo do Brasileirão. O Rubro-Negro é líder da competição com apenas 1 ponto acima do 2° colocado, Palmeiras.
O Flamengo vem a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
➡️Parceiros fora de campo, Flamengo e Fluminense conciliam interesses e rivalidade no Maracanã
Como chegam Flamengo e Fluminense
O Flamengo chega ao clássico após empatar por 2 a 2 com o Santos, na Vila Belmiro. A equipe de Leonardo Jardim abriu dois gols de vantagem, mas sofreu o empate após a expulsão de Jorginho. O resultado deixou o Rubro-Negro com 61 pontos, apenas um à frente do Palmeiras na liderança do Brasileirão.
O Fluminense, por sua vez, goleou o Coritiba por 4 a 0, no Maracanã, com três gols de Savarino e um de Lucho Acosta. O Tricolor ocupa a terceira colocação, com 51 pontos, e pode diminuir para sete a diferença em relação ao rival em caso de vitória.
📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Para o clássico, o Flamengo não terá Jorginho, suspenso, e Arrascaeta, que se recupera de uma cirurgia no punho esquerdo. Léo Ortiz e Varela voltam a ficar à disposição de Leonardo Jardim. Saúl e De La Cruz disputam espaço no meio-campo.
Do lado tricolor, Marcão terá os retornos de Nonato e Canobbio, que cumpriram suspensão diante do Coritiba. Renê, preservado na última rodada por dores no tornozelo, também pode voltar. Savarino ganhou força na disputa por uma vaga entre os titulares após marcar três gols, enquanto a comissão técnica avalia o desgaste físico do elenco antes da semifinal da Libertadores.
Tudo sobre o clássico
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 FLUMINENSE
Campeonato Brasileiro – 30ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
➡️Entenda acordo entre Flamengo, Fluminense e bets para ação conjunta no Fla-Flu
⚽ ESCALAÇÕES
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl e Lucas Paquetá; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.
FLUMINENSE (Técnico: Marcão)
Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Millán e Guilherme Arana; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Soteldo e Castillo.
Tudo sobre
Fora de Campo
Entenda por que Flamengo x Fluminense não será às 16h na GloboHá 5 horas
Futebol Nacional
Os cinco duelos que devem decidir o Fla-Flu pelo BrasileirãoHá 6 horas
Fora de Campo
Em show, Zayn Malik troca camisa do Flamengo por uma do PalmeirasHá 6 horas
Futebol Nacional
Fla-Flu de veteranos: experiência marca clássico entre Flamengo e FluminenseHá 8 horas
Fluminense
Carrasco do Flamengo, Castillo deve ganhar chance como titular do Fluminense no Fla-FluHá 9 horas
Futebol Nacional
Veja a equipe completa de arbitragem do clássico entre Flamengo e FluminenseHá 10 horas
Mais LANCE!