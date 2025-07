Ídolos do Flamengo acumulam passagens pelo Santos; relembre

Flamengo e Santos medem forças, nesta quarta-feira (16), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A partida marca o reencontro do craque Neymar com o rival carioca. Líder com 27 pontos e um jogo a menos, o rubro-negro busca os três pontos para se consolidar no topo da tabela. Já o Peixe precisa se recuperar na luta pelo rebaixamento.

Ao longo da história, alguns jogadores com passagem pelo Santos marcaram seu nome no Flamengo. Com um histórico de compartilhar jogadores entre si, o Lance! relembra alguns dos principais ídolos da história rubro-negra que passaram pelo rival. Confira.

Gabigol

Gabigol iniciou sua trajetória no futebol em 2013, revelado pelo Santos. Depois de três temporadas, o centroavante acertou sua ida para a Inter de Milão, mas acabou não se firmando. Dois anos depois, acertou seu retorno por empréstimo ao Peixe e conquistou a artilharia do Campeonato Brasileiro de 2018.

Anunciado como o grande reforço do Flamengo em 2019, Gabigol viveu seu melhor momento na carreira ao lado de Arrascaeta e Bruno Henrique. Com as conquistas do Campeonato Brasileiro e os dois gols na final da Libertadores, o atacante escreveu seu nome na história recente do clube.

Considerado por muitos o maior ídolo dessa geração, Gabigol marcou em praticamente todas as finais que disputou pelo clube carioca, conquistando 13 títulos. Em 306 partidas, marcou 161 gols e contribuiu com 43 assistências.

Gabigol comemora o título da Libertadores de 2019 (Foto: Alexandre Vidal/CRF)

Diego Ribas

Revelado pelo Santos em 2002, Diego acumula prestígio com a torcida Alvinegra, pelas conquistas dos Campeonatos Brasileiros de 2002 e 2004, encerrando um jejum de 18 anos sem títulos de expressão pelo Peixe. Pelo clube, o meia disputou 85 partidas, marcou 27 gols e contribuiu com 13 assistências, antes de acertar sua transferência para o Porto.

Depois de 12 temporadas no Velho Continente, Diego retornou ao futebol brasileiro para deixar seu nome marcado na história do Flamengo. Sob as bênçãos da camisa 10 de Zico, o meia fez 285 partidas, marcou 42 gols e distribuiu 34 assistências, acumulando 12 títulos em seis temporadas.

Diego exibe os títulos conquistados com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação / CRF)

Bruno Henrique

Outro grande nome da história rubro-negra com passagem pelo Santos, é o ídolo Bruno Henrique. O atacante defendeu o Alvinegro por duas temporadas, somando 35 participações em gols (20 gols e 15 assistências), em 85 partidas disputadas.

No entanto, um momento de infelicidade marcou a passagem do jogador pelo Peixe. Durante uma partida do Campeonato Paulista de 2018, Bruno Henrique sofreu cinco lesões diferentes no olho direito e quase precisou abandonar os gramados.

Contratado em 2019 pelo Flamengo, não demorou muito para o eterno camisa 27 deixar seu nome na história. Conhecido como 'Rei dos Clássicos', pelo poder de decisão nos confrontos regionais, Bruno Henrique se tornou o maior campeão do clube, ao lado de Arrascaeta, com 14 títulos conquistados. Em 311 jogos, o atacante marcou 102 gols e 58 assistências pelo Mengão.