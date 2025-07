A partida entre Santos e Flamengo nesta quarta-feira (16), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão, marca o reencontro de Neymar com um adversário histórico. O camisa 10 acumulou duelos importantes com o Rubro-Negro durante a primeira passagem pelo Peixe, além de rumores de transferência para o rival ao longo da carreira.

Entre 2009 e 2013, o ídolo santista enfrentou o Fla em seis oportunidades, com uma vitória, três empates e duas derrotas no retrospecto. Individualmente, o craque soma quatro gols e uma assistência diante da equipe carioca. O Lance! relembra jogos marcantes entre Flamengo e Neymar.

Santos 4 x 5 Flamengo: em 2011, Neymar e Ronaldinho deram show

Na noite de 27 de julho de 2011, a Vila Belmiro foi palco de um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro. Santos e Flamengo protagonizaram um espetáculo com atuações mágicas dos dois protagonistas, Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

O duelo foi uma montanha-russa de emoções desde o primeiro tempo. O Peixe abriu 3 a 0 com dois gols de Borges e uma pintura do então camisa 11 da Vila, em lance que rendeu ao craque o Prêmio Puskas de gol mais bonito daquele ano. Contudo, ainda antes do intervalo, R10, Thiago Neves e Deivid marcaram para igualar o placar; Elano ainda perdeu pênalti pelo Alvinegro Praiano.

Logo no início da segunda etapa, Neymar balançou a rede mais uma vez para colocar o Santos em vantagem novamente. No entanto, a noite era do veterano Ronaldinho. Primeiro, o camisa 10 do Flamengo empatou a partida cobrando falta por baixo da barreira; depois, virou o jogo para completar a reação e fazer 5 a 4 para o Rubro-Negro, fechando um dos grandes jogos do Brasileirão.

Neymar comemora gol pelo Santos contra o Flamengo pelo Brasileirão de 2011 (Foto Ivan Storti / Lancepress)

Em 2013, Neymar se despediu do Santos diante do Flamengo

Pelo Campeonato Brasileiro de 2013, Neymar pisou em campo pela última vez com a camisa do Santos antes de se transferir ao Barcelona. As equipes se enfrentaram no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela primeira rodada daquela edição da competição, e ficaram no zero em partida morna, mas que marcou a despedida do então camisa 11 do Peixe.

Os 'flertes' de Neymar e Flamengo

Já longe do Brasil e consagrado na Europa, Neymar nunca escondeu o desejo de vestir a camisa do Flamengo. Em 2016, o jogador foi questionado sobre suposto sonho do pai em vê-lo jogando pelo Rubro-Negro. O atacante negou a história, mas afirmou que seria "uma grande honra jogar no Flamengo, um dos maiores times do Brasil e do mundo".

Um ano depois, contudo, o craque foi mais contundente. Já em 2017, Neymar concedeu entrevista ao "Esporte Interativo" e disparou: "Eu tenho muita vontade de jogar no Flamengo. Maracanã lotado, Libertadores… ".

Os flertes se acumularam ao longo dos anos, com presentes do clube carioca ao atacante, aparições do atleta com a camisa rubro-negra e mais declarações de amor de Neymar ao Fla. Entretanto, de volta ao Brasil, o craque veste mais uma vez o uniforme do Santos, e enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão.

