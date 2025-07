Barreal projeta duelo entre Santos e Flamengo: ‘Vai ser um jogo complicado’

O meia-atacante Álvaro Barreal acredita que o duelo entre o Santos e o Flamengo será disputado. O jogador afirmou que o time está preparado para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro.

O Peixe recebe o Rubro-Negro nesta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

— Vai ser um jogo bastante complicado. O Flamengo é um rival muito difícil. Mas temos que continuar com a sequência após a vitória contra o Fortaleza. Tivemos uma pausa no meio e uma intertemporada, mas sei que a gente trabalhou muito bem ao longo dessas semanas. Então acho que estamos confiantes para o jogo — afirmou o camisa 22.

O jogador foi um dos reforços que o Peixe contratou neste início de temporada. No último jogo do Santos pelo Brasileirão, Barreal marcou o primeiro gol da vitória diante do Fortaleza por 3 a 2, no Castelão. Ele foi titular nas últimas cinco partidas pelo time de Cléber Xavier.

— Momento bom, e acredito que trabalhei muito para isso. Agradeço também ao Cléber pela confiança, mas tenho que continuar. Onde ele precisar eu vou ajudar, já conversamos sobre isso. Eu tinha o costume de atuar mais pela esquerda, mas se o treinador precisa eu jogo pela direita, não tenho problema com isso. Agora a gente tem um jogo muito difícil, que é o que importa agora. O campeonato é longo, então vamos seguir, continuar trabalhando para continuar ajudando o clube — concluiu Barreal.

Álvaro Barreal jogou a última temporada pelo Cruzeiro ( Foto: Santos FC)

Números de Barreal pelo Santos:

12 jogos (9 titular)

3 gols

0 assistências

232 minutos para participar de gol

1.3 passes decisivos por jogo

2 grandes chances criadas

1.3 finalizações por jogo (0.7 no gol)

44% de eficiência nos dribles

0.8 faltas sofridas por jogo

Nota Sofascore 6.89