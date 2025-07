Santos divulga lista de relacionados para duelo contra o Flamengo

O Santos divulgou a lista de relacionados para o duelo diante do Flamengo, marcado para esta quarta-feira (16), às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As ausências são os suspensos Rollheiser, João Schmidt e JP Chermont. O time da Baixada Santista jogou um amistoso na última quinta-feira (10), diante da Desportiva Ferroviária, e venceu por 3 a 1, no Espírito Santo.

Na partida, o lateral-direito Igor Vinícius fez a estreia com a camisa do Peixe. Ele é uma das novidades da lista de relacionados para o duelo contra o Rubro-Negro, assim como o também recém-chegado Willian Arão, que não participou do amistoso por estar aprimorando a forma física.

Outra novidade na lista é o atacante Robinho Jr., que vem participando com frequência dos treinos do profissional e é um dos destaques do Sub-20. Ele veste a camisa 7, a mesma de seu pai, o ex-jogador Robinho, que atualmente está preso após condenação por abuso sexual.

O jogo foi marcado depois do adiamento do clássico contra o Palmeiras, que estava previsto para o último final de semana. O rival pediu para a partida ser remarcada por causa da participação no Mundial de Clubes da Fifa.

O Peixe retorna à competição depois de mais de um mês sem entrar em campo. O último jogo foi realizado no dia 12 de junho, diante do Fortaleza, no Castelão. Na ocasião, o Alvinegro Praiano venceu por 3 a 2, de virada, e deixou a zona do rebaixamento.

Confira a lista de relacionados:

Goleiros: Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes

Zagueiros: Zé Ivaldo, João Basso, Gil, Luan Peres e Luisão

Laterais: Escobar, Igor Vinícius e Souza

Meio-campo: Neymar Jr., Thaciano, Gabriel Bontempo, Barreal, Tomás Rincón, Zé Rafael, Willian Arão e Diego Pituca

Atacantes: Guilherme, Robinho Jr., Luca Meirelles, Deivid Washington e Tiquinho Soares

O técnico do Santos, Cléber Xavier, relacionou 24 jogadores para o duelo diante do Flamengo. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Provável Santos:

Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomás Rincón, Zé Rafael e Neymar; Barreal, Deivid Washington e Guilherme. (Técnico: Cléber Xavier)