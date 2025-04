O preço dos ingressos para jogos do Flamengo no Maracanã vem sendo criticado pelos torcedores rubro-negros nas últimas semanas. A alta precificação tem resultado em uma baixa adesão dos flameguistas, que, diferentemente de outras ocasiões, não têm lotado o estádio. Jogador, treinador, ídolo e a própria torcida do Flamengo já demonstraram insatisfação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Flamengo mandou duas partidas como mandante no Brasileirão deste ano. O primeiro compromisso, logo na estreia na competição, foi contra o Internacional. Com o ingresso mais barato pelo valor de R$ 80 e o mais caro por R$ 500, o público pagante foi de 45.528, com 48.452 presentes. Já contra o Juventude, com os mesmos valores, os números foram, respectivamente, 28.931 e 31.445.

Flamengo fatura com ingressos

Apesar do cenário distante do ideal de torcedores nos jogos, a renda apresenta bons números. Somando as bilheterias desses dois confrontos, o valor foi de R$ 5.446.560,00. Entretanto, a reclamação dos rubro-negros é que, com ingressos mais baratos, o estádio estaria mais cheio e, consequentemente, com uma boa renda. O clube, por outro lado, contra-argumenta com os custos logísticos.

continua após a publicidade

Maracanã em Flamengo x Internacional (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Xingamentos para a atual diretoria e faixa de protesto

Na partida contra o Juventude, no último dia 16, torcedores levaram uma faixa para o Maracanã com o dizer: "Ingresso caro, arquibancada vazia". Além disso, os rubro-negros xingaram o presidente Bap, em repúdio ao valor dos ingressos.

Já no clássico com o Vasco, um boneco com a imagem do rosto do presidente do Flamengo foi amarrado em um poste nos arredores do Maracanã, com o dizer: "Bap, inimigo do torcedor".

continua após a publicidade

Também do lado de fora do estádio, o Lance! entrevistou um torcedor rubro-negro, que desabafou sobre o preço dos ingressos.

— Sou "mulambo". Preto, mesmo, cabelo duro. Estão tirando esse torcedor do estádio. Não vim quarta, deixei para vir hoje. Se você vier na quarta, não vem no sábado. Está complicado. Só quem perde é o Flamengo (...) Só quer botar barato quando está precisando da gente. Sem a gente, o Flamengo não é o Flamengo. O Flamengo é do torcedor, e estão tirando isso do torcedor — afirmou o flamenguista.

Danilo e Filipe Luís abordam o tema

O preço dos ingressos em jogos do Flamengo no Maracanã também foi abordado por profissionais do clube. O zagueiro Danilo e o técnico Filipe Luís se posicionaram após o jogo contra o Juventude.

— Realmente é muito mais legal jogar com o Maraca cheio. O Flamengo é do povo. Espero que a nossa diretoria possa encontrar um caminho bacana para que possa estar cheio o maior número de vezes — disse o defensor.

Danilo se manifesta sobre preço dos ingressos (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— O que eu mais quero é que o torcedor nos leve, nos empurre e lote o Maracanã. É um assunto que não é meu, é da diretoria. Não tenho nada a ver com isso. É claro que eu e todos os jogadores trabalhamos sempre pelo torcedor. É o que nos move. Além do amor (ao jogo), o que mais nos motiva é fazer um gol e ver o estádio cantando seu nome. (...) Que o torcedor nos acompanhe. Precisamos muito dele no estádio para poder performar melhor. Os jogadores se motivam muito mais quando a festa é linda na torcida — refletiu Filipe Luís.

Ídolo do Flamengo também reclama dos ingressos

Durante a transmissão do jogo entre Flamengo e Central Córdoba no Maracanã, pela Libertadores, Júnior, ex-jogador e ídolo rubro-negro, também criticou a forma de venda de ingressos.

— O Flamengo precisa mudar a forma de venda de ingressos. Porque num jogo como esse, estreia em casa na Libertadores, era jogo para 65, 70 mil pessoas aqui. Tem alguns problemas no formato da venda de ingressos. E o preço também. E o perfil dos torcedores aqui é completamente diferente daquele torcedor popular que vem realmente para incentivar — afirmou Maestro Júnior.

Projeto de futuro estádio do Flamengo conta com setores populares

Em novembro de 2024, ainda sob a gestão de Rodolfo Landim (ex-presidente), o clube apresentou a projeção da futura casa do Flamengo, que ficará na região pontuária do Rio. O projeto conta com cerca de 24 mil lugares agrupados em setores populares nos setores norte e sul, localizados atrás dos gols. Entretanto, a atual diretoria ainda não se manifestou sobre a questão do preço dos ingressos para o futuro estádio.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real