Clubes da Inglaterra têm interesse em dupla do Flamengo

O Flamengo buscará reforços na janela de transferências do meio do ano, principalmente visando a disputa do Mundial de Clubes 2025. Entretanto, o elenco rubro-negro pode contar com perdas importantes. Dois jogadores estão no radar do futebol inglês: Wesley e Evertton Araújo.

Bournemouth e Aston Villa, ambos da Inglaterra, já demonstraram interesse pelo lateral-direito. O primeiro, aliás, chegou a mandar uma oferta de 12 milhões de euros (R$ 72 milhões na cotação da época) no ano passado. A proposta, no entanto, foi recusada.

Outros clubes ingleses monitoram a situação do jogador. Em suas redes sociais, um dos agentes de Wesley publicou uma foto no país europeu. O objetivo do empresário é conhecer as instalações de possíveis interessados pelo rubro-negro, além de analisar projetos acerca do futuro do atleta.

Wesley comemora gol pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após o título do Flamengo da Supercopa do Brasil, o técnico Filipe Luís garantiu que Wesley escolheria em junho onde iria jogar, justamente pela qualidade do atleta. O Barcelona, por exemplo, demonstrou interesse pelo jogador em fevereiro deste ano, segundo o site espanhol Sport.

- Sobre o Wesley. É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele vai querer jogar, porque não tem teto, esse jogador é diferente - disse Filipe Luís.

Evertton Araújo

O volante do Flamengo também vem chamando a atenção do futebol internacional. Segundo o "Coluna do Fla", o Wolverhampton, da Inglaterra, demonstrou interesse pela contratação dele. O português Vítor Pereira, atual treinador dos Wolves, é um grande admirador do jovem.

Evertton Araújo em ação pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/CRF)

Flamengo não pretende negociar atletas antes do Mundial de Clubes

A reportagem do Lance! apurou que o Flamengo só liberará possíveis saídas de jogadores após a disputa do Mundial de Clubes 2025, que será nos Estados Unidos dos dias 14 de junho a 13 de julho. A ideia é não enfraquecer o plantel para a competição.

