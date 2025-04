Flamengo liga alerta na Libertadores com situação desconfortável

Flamengo conseguiu ao menos um ponto na altitude de Quito, no Equador, diante da LDU, e agora liga o alerta na fase de grupos da Libertadores. Com quatro pontos de nove disputados e ocupando a terceira colocação, o Rubro-Negro vê a competição afunilando e os dois próximos compromissos com clima de decisão.

Nesta quarta-feira (24), o Central Córdoba (ARG), que surpreendeu o time de Filipe Luís no Maracanã, receberá o frágil Deportivo Táchira (VEN). Caso vençam, os argentinos somarão sete pontos e terão a liderança isolada no Grupo B - a LDU está em segundo, também com quatro.

Na sequência, com data marcada para o dia 7 de maio, Flamengo e Córdoba se enfrentam no Estádio Único Madre de Ciudades. O técnico Filipe Luís indicou dificuldade no confronto e projetou a classificação para as oitavas de final.

Gerson destaca dificuldade do Flamengo no empate em Quito: ‘Altitude complica’

- Não estamos numa posição cômoda nesse grupo, estamos atrás da LDU. É verdade que temos duas partidas em casa, mas enfrentamos o (Central) Córdoba fora de casa e não vai ser fácil. Mas acredito que com nossa equipe, nosso modelo, vamos classificar. O objetivo é passar (da fase de grupos), se é em primeiro, melhor - disse, após o empate em 0 a 0.

Lance do empate entre LDU e Flamengo pela Libertadores (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Antes da decisão pela vaga, o Rubro-Negro voltará as atenções ao calendário nacional com jogos contra Corinthians (no próximo domingo, 27), Cruzeiro e Bahia, pelo Brasileirão, e Botafogo-PB pela terceira fase da Copa do Brasil. O calendário lotado também foi citado por Filipe Luís.

- É um calendário muito apertado, com muitos jogos seguidos. É a quarta partida em 12 dias que tivemos. Jogadores fizeram um esforço grande e terão que continuar fazendo para passarmos para as oitavas, e depois tentar chegar o mais longe possível nessa competição que é tão bonita e tão especial - completou.

O Flamengo irá finalizar sua campanha na fase de grupos da Libertadores com dois jogos em casa: LDU, no dia 15 de maio, e Deportivo Táchira, no dia 28. Contra os equatorianos, a projeção é de duelo valendo posição na zona de classificação. O Táchira, por sua vez, é a quarta força do grupo e já tem duas derrotas.