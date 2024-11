Jorge Jesus compara Flamengo de 2019 com Al-Hilal: ‘Não conhecemos a derrota’

Multicampeão no comando do Flamengo, o técnico Jorge Jesus comparou a história equipe de 2019 com o Al-Hilal, time que treina atualmente. Conhecido por conquistar mais títulos do que derrotas em sua passagem no futebol brasileiro, o português levou os sauditas ao Guinness Book, como o clube com mais vitórias consecutivas na história do futebol mundial, com 34.

continua após a publicidade

➡️ Atacante do Real Madrid tem lesão muscular confirmada e desfalca Seleção

- São duas grandes equipes, em que trabalhei e que estou a trabalhar, com grandes jogadores. O Al-Hilal fez 56 jogos sem perder, bateu o recorde da história do futebol saudita, mas quem faz as equipes são os jogadores e eu tenho jogadores com muita qualidade aqui no Al-Hilal. Neste momento somos uma equipe que ainda não conhecemos a derrota - disse Jorge Jesus, em entrevista ao "OneFootball".

Jorge Jesus foi derrotado apenas quatro vezes no Flamengo: Bahia e Santos pelo Brasileirão, Emelec nas oitavas de final da Libertadores e, por fim, o Liverpool na final do Mundial de Clubes. Já pelo Al Hilal, em sua segunda passagem, Jorge Jesus retornou em julho de 2023.

continua após a publicidade

Além do recorde de vitórias consecutivas, o técnico do Al-Hilal entrou no livro dos recordes, com 57 jogos sem perder em competições locais, maior feito da história do futebol saudita.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Passagem de Jorge Jesus no Flamengo

Jorge Jesus é um dos principais técnicos da história do Flamengo, tendo conquistado Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. Contratado em junho de 2019, o treinador deixou o clube um ano depois para retornar ao Benfica. Atualmente, o português comanda o Al-Hilal.

continua após a publicidade