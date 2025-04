Em busca do tetracampeonato inédito para o futebol brasileiro, o Flamengo começa a sua jornada na Libertadores deste ano na quinta-feira (3). A equipe de Filipe Luís encara o Deportivo Táchira, da Venezuela, às 21h30 (de Brasília), pelo Grupo C. O Lance! mostra para você os detalhes do caminho do Rubro-Negro na competição.

Campeão em 1981, 2019 e 2022, o Flamengo inicia a trajetória na Libertadores 2025 com moral. Afinal, conquistou os títulos da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca nos primeiros meses do ano. O Rubro-Negro conta com um grupo "de bom tamanho". Essa, aliás, foi a definição do presidente Bap, que acompanhou o sorteio no Paraguai.

- O grupo do Flamengo, do ponto de vista técnico, ficou de bom tamanho. Estou satisfeito e temos que focar no que a gente controla agora - disse o flamenguista ao "SporTV".

Elenco do Flamengo é o segundo mais valioso da Libertadores 2025 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Como foi o Flamengo na Libertadores 2024

O Flamengo teve uma atuação decepcionante na última edição da Libertadores. O time de Tite, treinador na época, se classificou para as etapas eliminatórias após terminar a fase de grupos na segunda posição. Nas oitavas eliminou o Bolívar, mesmo perdendo por 1 a 0 em La Paz no jogo de volta (venceu a primeira partida por 2 a 0).

Mas, nas quartas de final, se despedediu da competição no confronto contra o Peñarol, do Uruguai. No primeiro encontro, os uruguaios venceram por 1 a 0 no Maracanã. Sem criatividade, o Flamengo empatou sem gols no jogo de volta.

Elenco do Flamengo para a Libertadores 2025

Goleiros: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves; Laterais: Wesley, Varela, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Matías Viña; Zagueiros: Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo e Cleiton; Meio-campistas: Gerson, Erick Pulgar, Allan, Everton Araújo, Arrascaeta, De La Cruz, Matheus Gonçalves e Lorran; Atacantes: Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, Plata, Cebolinha, Michael e Juninho.

Jogos do Flamengo na Libertadores 2025

Jogo Data Horário (de Brasília) Onde assistir Deportivo Táchira x Flamengo 03/04 21h30 Disney+ Flamengo x Central Córdoba 09/04 21h30 Paramount e Globo LDU x Flamengo 22/04 19h Disney+ Central Córdoba x Flamengo 07/05 21h30 Paramount e Globo Flamengo x LDU 15/05 21h30 Disney+ Flamengo x Deportivo Táchira 28/05 21h30 Disney+ e Globo

Conheça os adversários do Flamengo

Deportivo Táchira (VEN)

O Deportivo Táchira, que disputa a competição pela 27ª vez, chega para o torneio em bom momento. Afinal, está na parte de cima da tabela do Campeonato Venezuelano (atual campeão). A equipe de Edgar Pérez Greco, que até 2021 defendia, como jogador, as cores do time, não conta com nomes tão badalados. Um dos principais entusiastas dos Aurinegros é Maurice Cova.

Técnico do Deportivo Táchira (Foto: Divulgação)

É no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na cidade de San Cristóbal, que o Táchira manda os seus jogos. O local tem capacidade máxima para receber 42 mil torcedores.

Estádio do Deportivo Táchira, adversário do Flamengo (Foto: Divulgação)

Flamengo e Deportivo Táchira já se enfrentam duas vezes, ambas em 1991, pela Libertadores, e com vitórias rubro-negras. No Maracanã, no dia 24/04, o time brasileiro venceu por 5 a 0, com gols de Marcelinho Carioca (2x), Gaúcho, Marquinhos e Zinho. A equipe era treinada por Vanderlei Luxemburgo.

Flamengo x Deportivo Táchira em 1991 no Maracanã (Foto: Reprodução)

Já na Venezuela, em Puebol Novo, o Mais Querido venceu por 3 a 2, com três gols de Gaúcho.

Central Córdoba (ARG)

Estreante na Libertadores, o Central Córdoba quer surpreender. Atual campeão da Copa da Argentina, quando bateu o Vélez na decisão, o time do técnico Omar de Felippe, que também treinou o Independiente e o próprio Vélez, conta com o coletivo de sua equipe para sonhar alto na competição. Assim como o Táchira, a equipe argentina não tem um grande destaque individual.

Jogadores do Central Córdoba perfilados (Foto: Divulgação)

Os ferroviarios mandam as suas partidas no Alfredo Terrera, em Santiago del Estero (cidade com 230 mil habitantes), com capacidade máxima para 16 mil torcedores. Entretanto, alguns jogos também são sediados no Estádio Único Madre de Ciudades, construído em 2021, podendo receber até 30 mil pessoas. Esse, aliás, deve ser o terreno para o jogo contra o Flamengo.

Estádio Único Madre de Ciudades (Foto: Divulgação)

Importante destacar que Flamengo e Central Córdoba nunca se enfrentaram.

LDU (EQU)

A LDU, velha conhecida do Flamengo, é o principal adversário do time brasileiro na fase de grupos. A equipe equatoriana conquistou o título da Libertadores em 2008, quando bateu o Fluminense no Maracanã. Na época, os rubro-negros, que torceram contra o rival, brincaram com o nome do clube equatoriano, dizendo que siginificava "Liga dos Urubus".

Torcedores do Flamengo com o cartaz no Maracanã (Foto: Sergio Gomez/Lancepress)

O técnico Pablo Sánchez enfrentou o Flamengo em 2024, na época que treinava o Palestino. No jogo do Chile, venceu o Rubro-Negro. Na LDU, atual campeã equatoriana, conta com nomes importantes, como o atacante Alex Arce, que esteve no radar de clubes brasileiros, e o goleiro Alexander Domínguez.

Técnico da LDU enfrentou o Flamengo em 2024 (Foto: Divulgação)

Além da LDU, o Mais Querido também terá que encarar a altitude. Afinal, o Estádio Rodrigo Paz Delgado está localizado em Quito, a 2.850m acima do nível mar.

Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca (Foto: Divulgação)

Flamengo e LDU se enfrentam em quatro oportunidades, com duas vitórias para o Flamengo, um empate e uma derrota. Em 2019, na trajetória do bicampeonato, o Rubro-Negro venceu o confronto no Maracanã por 3 a 1, com gols de Everton Ribeiro, Gabigol e Uribe.

Everton Ribeiro comemorando gol contra a LDU (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance!