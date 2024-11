Ídolo do Flamengo comenta saída de Gabigol (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lucas Bayer • Publicada em 16/11/2024 - 17:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Jayme de Almeida, ex-jogador e treinador do Flamengo, esteve na Gávea, sede social do clube carioca, na tarde deste sábado (16), para uma sessão de autógrafos para torcedores. Ao Lance!, o ídolo rubro-negro falou sobre a saída de Gabigol. Para ele, a imagem que ficará do camisa 99 é a de um jogador artilheiro, sem rusgas.

- Ele é um ídolo de fato. Um jogador que fez história aqui no Flamengo. A torcida adora ele. O jogo é coletivo, mas, nos momentos das decisões, ele sempre esteve presente. Um cara que marcou a história. Um querido - iniciou Jayme de Almeida.

- Acho que fica por aí. Eu penso sempre na parte legal. Sem essas coisas de sair brigado, que acontecem. Mas eu gosto de guardar a lembrança do Gabigol como artilheiro, feliz, fazendo gols - completou o ídolo rubro-negro.

No último domingo, Gabigol anunciou a saída do Flamengo no fim da temporada, uma vez que o contrato dele se encerrará. Não houve acordo por uma renovação com o clube. Dois dias depois, o atacante foi afastado da equipe principal e não atuou no empate de 0 a 0 com o Atlético-MG, na última quarta-feira (13), pelo Brasileirão. A presença do jogador nos próximos jogos do clube está indefinida.

Gabigol na história do Flamengo

No Flamengo desde o início de 2019, Gabigol se tornou uma referência nos últimos anos de glórias do time carioca. Fez mais de 300 jogos com a camisa rubro-negra. Ao longo da trajetória na Gávea, o atacante conquistou 13 títulos, entre eles duas Copas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros e duas Copas do Brasil.