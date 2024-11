Flamengo e Fluminense empatam no jogo de ida da final do Carioca Feminino

Keké comemora gol marcado pelo Fluminense contra o Flamengo na decisão do Carioca Feminino (Foto: Marina García/FFC)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/11/2024 - 14:06 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Fluminense empataram em 1 a 1 no jogo de ida da final do Campeonato Carioca Feminino, neste sábado (16), no Estádio Luso-Brasileiro. Jucinara abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Keké deixou tudo igual.

Como foi a partida?

Na etapa inicial, o Flamengo dominou as ações e não demorou para abrir o placar. Em uma cobrança de falta, Jucinara cobrou colocado, mas contou com grande contribuição da goleira Letícia Bussatto para abrir o placar.

No segundo tempo, o Fluminense equilibrou o jogo, criou uma chance com Camila Pini finalizando por cima do gol, mas só foi empatar na reta final. Após uma bela troca de passes, Keké recebeu um cruzamento da esquerda e cabeceou para o fundo das redes.

O que vem por aí?

Na segunda-feira (25), o Flamengo recebe o Fluminense no segundo e decisivo jogo da grande final do Carioca Feminino, às 20h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 1 x 1 Flamengo - Carioca Feminino

Final

🗓️ Data e horário: sábado, 16 de novembro de 2024, às 11h (de Brasília).

📍 Local: Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Jucinara, 13'/1ºT (0-1); Kéké, 47'/2ºT (1-1)

🟨 Cartões amarelos: Crivelari e Jucinara (FLA); Kamilla (FLU)

FLAMENGO (Técnico: Maurício Salgado)

Karol Alves; Fabi Simões, Daiane, Núbia e Jucinara; Monalisa, Djeni e Glaucia; Gisseli, Cristiane e Crivelari.

FLUMINENSE (Técnico: Hoffmann)

Letícia Bussatto; Karina, Yasmin, Cotrim e Nath Rodrigues (Sorriso); Camila Pini (Cacau), Patrícia Derrico (Claudinho) e Kamilla; Lurdinha (Mileninha), Carla Nunes (Keké) e Verônica (Annaysa).