A LDU, do Equador, que está no grupo do Flamengo na Libertadores, demitiu o técnico Pablo Sánchez nesta segunda-feira (26). A demissão aconteceu na véspera do confronto contra o Central Córdoba. As equipes se enfrentam na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no mesmo horário de Flamengo x Deportivo Táchira.

Pablo Sánchez deixa a LDU após uma sequência de três jogos sem vencer. No último compromisso pela Libertadores, perdeu para o Rubro-Negro por 2 a 0 no Maracanã.

LDU, do grupo do Flamengo na Libertadores, demite treinador (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Situação da LDU no grupo do Flamengo na Libertadores

A equipe equatoriana é a terceira colocado do Grupo C, com oito pontos. A pontuação é a mesma do Flamengo, que leva vantagem no saldo de gols. Quem lidera é o Central Córdoba, com 11. O Táchira, sem pontuar, é o lanterna.

Diante deste cenário, a LDU precisa vencer a sua partida para se classificar. Se vencer por três gols de diferença, avança de fase. Se não, precisará torcer por um tropeço do Flamengo.

