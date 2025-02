Flamengo monitora julgamento de Gerson de olho no mata-mata do Carioca

O Flamengo monitora com muita proximidade o julgamento de Gerson de olho no mata-mata do Campeonato Carioca. O meia pode pegar um gancho de um a três jogos por conta da confusão na partida contra o Botafogo e pode desfalcar o Rubro-Negro nas semifinais do estadual.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Gerson foi enquadrado no artigo 250 por praticar ato desleal ou hostil e pode pegar de um a três jogos de suspensão. O julgamento acontecerá no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira (19).

Caso Gerson pegue punição máxima, o Flamengo não contará com o meia para o confronto contra Maricá, mas também para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Embora não tenha adversário definido, o Rubro-Negro pode pegar Vasco, Fluminense ou Botafogo, que brigam por uma vaga no mata-mata do estadual.

continua após a publicidade

O meia é tratado como uma das principais peças da equipe de Filipe Luís, além de exercer uma liderança dentro do elenco, mas também técnica em campo. Por conta disso, a presença ou não de Gerson em jogos do Flamengo tem um impacto na montagem da equipe e na forma de jogar.

No entanto, o Rubro-Negro conquistou uma grande vitória no Clássico dos Milhões sem a presença de seu capitão, que cumpriu suspensão automática e não enfrentou o Vasco. Na ocasião, o Flamengo entrou em campo com Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta no meio de campo.

continua após a publicidade

Além de Gerson, o Flamengo também pode ter o desfalque de Cleiton até o fim do Campeonato Carioca, embora o zagueiro seja reserva. No elenco, Filipe Luís prioriza Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira na função, enquanto Iago também está retornando após participação no Sul-Americano Sub-20.