Gerson faz melhor temporada da carreira e carrega o Flamengo nas costas em 2024

O Flamengo empatou em 0 a 0 com o Corinthians, no último domingo (20), na Neo Química Arena, e irá enfrentar o Atlético-MG na final da Copa do Brasil. Depois de momentos de instabilidade na temporada, o Rubro-Negro parece ter encontrado na solidez de Gerson, o necessário para seguir buscando por títulos em 2024.

Não é exagero dizer que o capitão vem carregando o time nas costas em momentos de dificuldade, como foi na decisão de domingo. Bruno Henrique foi expulso na metade do primeiro tempo, e o Flamengo precisou jogar com um a menos, fora de casa, pelo resto da partida. Apesar de ter a vantagem no placar, seria um cenário desesperador para o torcedor flamenguista. Mas, o que se viu, foi o camisa 8 resolvendo os problemas no meio-campo.

E é o que tem acontecido com frequência. O jogador marcou no empate contra o Vasco, marcou na vitória sobre o Athletico-PR e vem assumindo a responsabilidade como capitão do clube da Gávea. Sua importância para o desempenho da equipe pode ser traduzido nos resultados dos últimos jogos do Brasileirão. Nas últimas 10 partidas, o Flamengo perdeu cinco, dentre elas, o camisa 8 não estava na equipe titular em três: São Paulo, Grêmio e Fluminense.

Contra o Corinthians, o meio-campista se mostrou um torcedor em campo e provou ser o melhor jogador do futebol brasileiro atualmente. Além da segurança defensiva, as principais jogadas ofensivas da equipe de Filipe Luís passaram por Gerson. Confira os números do atleta nos últimos oito jogos pelo Flamengo:

⚔️ 8 jogos

🔑 14 passes decisivos (1° do time)

💪 50 duelos ganhos (1° do time!)

🦾 40 bolas recuperadas (1° do time)

💨 14 dribles certos (1° do time)

👊 15 faltas sofridas (2° do time)

As boas atuações com a camisa rubro-negra têm rendido frutos. Gerson tem se tornado nome frequente nas convocações de Dorival Júnior, e foi titular no último compromisso da Seleção Brasileira, contra o Peru, no Mané Garrincha.

Com quatro gols e sete assistências em 2024, não à toa, o capitão foi o segundo jogador mais utilizado nesta temporada, com 49 jogos, atrás apenas do goleiro Rossi com 51. Gerson mantém a consistência de boas atuações para ser o pilar da equipe rubro-negra em meio à adversidade. Em números, Gerson faz seu melhor ano da carreira, superando o de 2019.

Gerson 2019 x Gerson 2024

36 JOGOS 43

2 GOLS 4

4 ASSISTÊNCIAS 5

34 PASSES DECISIVOS 57

6 GRANDES CHANCES CRIADAS 9

166 BOLAS RECUPERADAS 189

48 DESARMES 72

Depois da classificação, o capitão falou sobre a expulsão de Bruno Henrique, mas valorizou a entrega do grupo para garantir a vaga na terceira final consecutiva do Flamengo na Copa do Brasil.

- O Bruno (Henrique) foi expulso em uma infelicidade. Estava só olhando a bola, mas acabou acertando o Matheuzinho. Foi sem querer, mas sem querer também é falta. Triste por ele, mas disse que íamos buscar a classificação por ele, porque ele merece. Tem um carinho enorme, luta pela gente sempre e tínhamos que classificar por ele. Conseguimos impor nosso ritmo de jogo, tivemos coragem e personalidade para jogar. E não tomamos o gol, que era o mais importante.

Com Gerson em campo, o Flamengo não perdeu mais de dois jogos consecutivos nesta temporada. O número de vitórias é mais que o dobro ao número de derrotas. Em 49 jogos com o jogador, são 29 vitórias, 11 derrotas e nove empates.