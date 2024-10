Flamengo tem mais um desfalque para 1º jogo da final da Copa do Brasil

Pulgar e Arrascaeta em ação pelo Flamengo (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 21:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Expulso na partida contra o Corinthians, Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, no dia 3 de novembro. Entretanto, o atacante não será o único desfalque do Rubro-Negro: Pulgar, que estava pendurado, levou o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir a suspensão automática no primeira partida da decisão.

Jogadores do Flamengo posam antes da partida contra o Corinthians, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Sem o volante, as opções do técnico Filipe Luís são Allan, Evertton Araújo ou Léo Ortiz, que poderia ser novamente improvisado. Já para a vaga de Bruno Henrique, Michael é um dos favoritos por atuar no lado esquerdo, mas o treinador também pode escolher entre Plata e Matheus Gonçalves. Por mais que os dois habitualmente joguem na direita, um deles pode ser adaptado ao setor. Outra opção seria deslocar o meia Gerson para a esquerda.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam nos dias 3 e 10 de novembro, dois domingos. O sorteio dos mandos de campo acontece na quinta-feira (24), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.