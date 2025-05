Flamengo: crias da base somam poucos minutos, mas podem ganhar chance

Motivo de orgulho da Nação Rubro-Negra ao longo da história, a base do Flamengo vem tendo pouco espaço na equipe principal em 2025. O técnico Filipe Luís demonstrou preferência a jogadores mais experientes e, com isso, alguns jovens têm recebido menos chances. Contudo, o duelo com o Botafogo-PB na próxima quinta-feira (22) pode ser ponto de virada para alguns nomes.

Além de Wesley, titular absoluto da lateral-direita desde o ano passado, os "crias do Ninho" somam poucos minutos em campo na temporada. Entre os principais nomes integrados ao elenco profissional estão o goleiro Matheus Cunha, os zagueiros Cleiton e João Victor, o volante Evertton Araújo, os meias Lorran e Matheus Gonçalves e o atacante Wallace Yan.

Dos citados, apenas Evertton tem tido minutos relevantes no Rubro-Negro. O cenário, contudo, só melhorou nas últimas semanas, por necessidade. Com as lesões de Allan e Pulgar e a suspensão de Gerson, o meio-campista entrou em campo nos últimos três jogos, contra Bahia, LDU e Botafogo. Ao total, são 704 minutos em 2025, o 18º entre todos os jogadores à disposição de Filipe Luís.

Depois do volante, Matheus Gonçalves aparece como o segundo entre os nomes listados em tempo de jogo com o técnico – excluindo as partidas do Campeonato Carioca em que o Flamengo usou time alternativo. O camisa 20, integrado à equipe principal desde o início da temporada, perdeu espaço após o estadual e esteve em campo por apenas 205 minutos, apenas o 23º do elenco.

Há ainda as situações de Lorran e Wallace Yan. Destaques do time alternativo, houve expectativa de que a dupla ganhasse espaço na equipe principal. Contudo, o meia retornou ao sub-20 e sequer entrou em campo com Filipe Luís neste ano, voltando a ser relacionado apenas no último domingo, contra o Botafogo. Já o atacante teve mais chances e soma 115 minutos com os profissionais, mas também precisou atuar na base durante o período.

Por último, os zagueiros Cleiton e João Victor, que parecem esquecidos no elenco do Flamengo, já que tem poucas oportunidades mesmo com apenas três outros zagueiros à disposição (Danilo, Léo Ortiz e Léo Pereira). O primeiro, já com 22 anos, atuou apenas no Campeonato Carioca. O outro, de apenas 18 anos, ainda alterna profissional e base e é visto como promessa, mas soma apenas 54 minutos entre Brasileirão e Libertadores.

Oportunidade na Copa do Brasil

A chance esperada pelos jovens da base pode vir na próxima quinta-feira (22), quando o Flamengo recebe o Botafogo-PB pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Na ida, 1 a 0 para o Rubro-Negro com gol de Joshua, de apenas 17 anos, na estreia do meia-atacante como profissional.

Com os principais jogadores desgastados e lesões como a de Nico de la Cruz, que sofreu entorse no joelho diante do Botafogo, os crias podem ganhar espaço novamente. Questionado sobre a utilização da base após o clássico, Filipe Luís avaliou a situação de alguns dos nomes.

— Evertton é sempre muito confiável, domina muito o meio-campo, a fase defensiva e os apoios que ele tem sempre para solucionar com o companheiro pressionado. O Lorran vem evoluindo, está jogando no sub-20, vem treinando muito bem pelo o que o treinador do sub-20 vem me falando. Não é coincidência que vem evoluindo. Infelizmente como ele jogou quarta-feira, não conseguiu treinar comigo. Não me senti confortável em colocar porque não tem as dinâmicas de treino comigo. Matheus tem talento e qualidade muito grande, e eu imaginava que nos daria o toque de qualidade que nos faltava. Ele perde a posição por muito tempo, é muito anárquico dentro do campo, mas muitas vezes se aperta nas situações — analisou o técnico do Flamengo.

— Eu o vejo (Lorran) na posição que jogou o Luiz Araújo hoje, para mim é a melhor posição dele. Também pode jogar aberto. Não o vejo tão determinante jogando aberto, e essas são as posições em que ele pode performar mais. Depende dele. Os jogadores têm que falar no campo Não adianta ter nome, salário e idade. Para mim, é campo. Se tiver arrebentado no sub-20, eu quero colocá-lo. Se estiver mal, não vai jogar. Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique já ficaram no banco comigo. Quem estiver melhor, e o campo estiver falando, vai ter oportunidades. Para mim, não tem nome — disse o treinador rubro-negro em outro momento.