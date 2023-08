A diretoria deve avaliar a situação nas próximas horas, e existe a possibilidade de punição a Gerson. Vale lembrar que, após o duelo contra o Atlético-MG, vencido pelo clube carioca no dia 29 de julho, o preparador físico Pablo Fernández agrediu o centroavante Pedro também com um soco no rosto e foi demitido de suas funções. Desde então, o clima no Ninho do Urubu não melhorou. A equipe de Jorge Sampaoli atravessa crise e lidou com a eliminação na Libertadores para o Olimpia, após ter a vantagem de dois gols derretida no Paraguai.