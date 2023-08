>GOL DO FLAMENGO! Logo aos oito minutos, Arrascaeta cobrou falta em direção ao gol, Bruno Henrique deu um toquinho e estufou as redes do Olimpia!



>Que isso, Flamengo? Três minutos depois de abrir o placar, a zaga do Rubro-Negro dormiu no ponto e viu o Olimpia chegar com perigo para empatar o duelo.



>Defendeu Espínola! Em boa jogada iniciada com Arrascaeta na área, o uruguaio girou com qualidade e trabalhou com Bruno Henrique, que finalizou.



>Mais uma falha do Flamengo e gol do Olimpia: jogo marcado por três falhas individuais que resultaram nos três gols do Olimpia e eliminaram o Rubro-Negro



>GOL DO FLAMENGO, MAS TAVA IMPEDIDO! Após bate e rebate na área, bola sobrou para Victor Hugo, que estufou as redes, mas a arbitragem assinalou o impedimento de Gabigol.