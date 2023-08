Durante atividade no Ninho do Urubu, na manhã desta terça-feira, o meia Gerson e o lateral Guillermo Varela trocaram agressões no treino. A situação teria acontecido após o uruguaio não gostar de uma falta cometida pelo camisa 20, gerando uma discussão entre os dois. O incidente dominou a internet brasileira com memes e reações de torcedores.