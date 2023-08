A confusão aconteceu na reta final do treino. Na ocasião, Varela teria reclamado com Pablo de uma falta de Gerson. O volante ouviu e questionou o lateral. O uruguaio não gostou e gritou com o brasileiro, que retrucou. Varela, então, partiu para cima de Gerson, que se esquivou e revidou com vários socos.