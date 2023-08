O caos aconteceu na reta final do treino nesta terça-feira (15). Os jogadores discutiram após uma falta de Gerson em Varela, o clima esquentou, e o lateral 'peitou' o volante, que o agrediu com um soco. A fratura no nariz foi confirmada e, dessa forma, o uruguaio é mais uma baixa do Flamengo para a decisão contra o Grêmio, pela Copa do Brasil.