Gabigol se pronuncia após reestreia com gol de Michael pelo Flamengo

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 21:11 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos nomes mais importantes do Flamengo nos últimos anos, Gabigol se pronunciou sobre a reestreia com gol de Michael. Nas redes sociais, o camisa 99 brincou e celebrou o tento do companheiro.

- Muito feio - disse o atacante, fazendo referência a frase do reforço que dizia estar inspirado quando não estava com uma boa aparência física.

Michael chegou ao Flamengo na última semana e faz sua primeira partida como titular devido a grande quantidade de lesionados no clube. No ataque, Gabigol, Pedro e Cebolinha não estavam à disposição da comissão técnica para o jogo contra o RB Bragantino.

Apesar disso, o camisa 30 começa com muita moral entre os companheiros do elenco com quem já atuou, mas também entre os torcedores. O atleta é o mais ovacionado no Maracanã em seu retorno.