Torcedores do Flamengo exaltam gol de Michael em reestreia: ‘Tá muito feio’

Michael marcou gol em sua reestreia pelo Flamengo contra o RB Bragantino, pelo Brasileirão (Gilvan de Souza / CRF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 25/08/2024 - 20:26 • Rio de Janeiro (RJ)

No Maracanã, Michael abriu o placar para o Flamengo sobre o RB Bragantino, neste domingo (25). O camisa 30 faz sua reestreia pelo clube após uma passagem pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Nas redes sociais, os torcedores elogiaram a partida do atacante e brincaram com as características físicas do atleta. O jogador vem sendo uma das peças mais perigosas do Rubro-Negro na primeira etapa.

Confira as reações na web: