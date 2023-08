Além disso, Gabi é o segundo em "gols esperados" (xG) no campeonato (7,96 xG) atrás apenas de Tiquinho Soares (8,90 xG), do Botafogo. Entretanto, o centroavante alvinegro, artilheiro do campeonato, já marcou 13 vezes, contra as quatro já citadas do atacante do Flamengo.