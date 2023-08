A eliminação vexatória do Flamengo para o Olimpia vai ser difícil de ser engolida e escancara uma série de problemas estruturais no Rubro-Negro. Apesar disso, o Fla precisa mudar o foco para o próximo desafio: o jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no domingo (13), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.