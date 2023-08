O goleiro de apenas 22 anos ganhou espaço com Sampaoli após lesão de Santos, que já vinha sendo bastante contestado. Cunha entrou ao final da partida contra o Athlético, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, quando o titular precisou deixar o campo por conta de um choque com Vitor Roque. Desde então, Matheus conquistou a confiança e a titularidade no Flamengo, mesmo com a chegada do argentino Rossi na janela de julho.