O Flamengo foi derrotado nesta quinta-feira para o Olimpia, no Paraguai. Sampaoli foi muito criticado pelos torcedores por não colocar o atacante Pedro no segundo tempo. O jogador teve uma desavença com o ex-preparador físico do clube, quando o profissional deu um soco no rosto do atleta por não aquecer na partida contra o Atlético-MG.