Gabigol é pivô de nova polêmica e quase dá prejuízo ao Flamengo na Libertadores

Escrito por Lance! • Publicada em 16/08/2024 - 04:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos nomes que mais divide opinião no Flamengo, Gabigol foi pivô de mais uma polêmica após a vitória do Rubro-Negro sobre o Bolívar, na Libertadores. Dessa vez, a situação aconteceu longe dos gramados.

No fim da partida, o camisa 99 participou do exame antidoping da Conmebol e precisaria passar em frente ao backdrop da competição com os patrocinadores. No entanto, o jogador optou por caminhar em direção ao vestiário por trás da estrutura montada.

Um funcionário da assessoria do Flamengo chegou a pedir para que Gabigol retornasse, mas o atleta alegou estar machucado e ignorou a orientação do funcionário. Essa atitude do jogador poderia render uma multa ao Rubro-Negro.

Naquele momento, o camisa 99 chegou a ser questionado pela imprensa se estava fisicamente saudável, uma vez que havia saído por conta de dores musculares na segunda etapa. O atacante brincou com a sua situação e disse estar bem por conta da vitória de sua equipe.

No entanto, Gabigol voltou dos vestiários após o banho e cumpriu com a recomendação para que o clube não fosse punido pela Conmebol. Na saída do estádio, o centroavante caminhou em frente a placa de publicidade, mas não atendeu os jornalistas.

Por conta de sua lesão, o centroavante foi visto mancando no caminho aos vestiários e, posteriormente, ao estacionamento do Maracanã. A presença do ídolo nos duelos decisivos contra Botafogo, pelo Brasileirão, e Bolívar, pela Libertadores, é posta em dúvida.

Gabigol sentiu problema muscular e deixou Maracanã mancando (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Várias polêmicas

Recentemente, Gabigol foi alvo de duas grandes polêmicas e muitas contestações por parte da torcida do Flamengo. Após um longo período afastado dos gramados por conta de uma punição do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o atleta conseguiu um efeito suspensivo junto a Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O atleta promoveu um churrasco em sua casa com funcionários do clube, mas foi flagrado curtindo o evento com uma camisa do Corinthians. Na época, o jogador irritou membros da diretoria e perdeu o direito de seguir usando a histórica camisa 10 do Rubro-Negro, tendo mudado seu número para o 99.

Nas últimas semanas, Gabigol também foi centro de duas polêmicas nos confrontos com o Palmeiras, na Copa do Brasil. No jogo de ida, o atacante foi flagrado dando um beijo em Leila Pereira, enquanto no Allianz Parque, o atacante foi visto balançando aos ventos uma camisa do Verdão trocada dentro de campo.

Com contrato até dezembro de 2024 com o Flamengo, o jogador é vinculado com uma possível transferência para a equipe de Abel Ferreira na próxima temporada. Por conta disso, as recentes atitudes do jogador não foram bem vistas por parte da torcida.