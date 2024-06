Copiar Link

Escrito por Rafael Oliva • Publicada em 29/06/2024 - 17:54 • São Paulo (SP)

Gabigol recusou proposta de renovação do Flamengo, foi afastado pelo clube e todo esse imbróglio tem relação com a crise técnica do jogador em 2024.

➡️ Torcedores elegem culpado por afastamento e lamentam decisão

➡️ Gabigol poderia salvar Corinthians, Fluminense ou Grêmio?

Reserva absoluto pelo menos desde a chegada de Tite, Gabigol teve queda de rendimento em comparação com temporadas anteriores e perdeu o posto de centroavante titular para Pedro. Em 2024, por exemplo, são apenas três gols marcados, um no Brasileirão e os outros dois no Campeonato Carioca.

Gabigol vive pior temporada no Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Em 16 partidas disputadas na temporada, nenhuma assistência foi distribuída. Ele soma 490 minutos jogados e, em seis duelos que esteve relacionado, não saiu do banco de reservas.

Isso significa que Gabigol precisa de pouco mais de cinco jogos para participar de um gol do Flamengo em 2024. Na temporada passada, até então a pior com a camisa rubro-negra, ele teve uma participação em gol a cada 2,41 partidas, em média (58 duelos disputados, 20 gols e quatro assistências).

Em 2022, um dos anos de maior destaque do jogador, Gabigol teve média de 1,85 jogos participando de gols. A estatística só é inferior ao ano de 2019, quando o atacante participou de gols praticamente em todas as partidas que disputou, em média.

Gabigol é reserva de Pedro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo trava renovação com Gabigol

O clube apresentou proposta de renovação de um ano para o atacante, que recusou a possibilidade. A desconfiança do Flamengo sobre o desempenho de Gabigol é um dos motivos para a oferta "conservadora", e a extensão do vínculo está travada.

Com esta situação, o empresário Júnior Pedroso começou a trabalhar pela saída do atleta do Fla. O agente do jogador, inclusive, citou o Palmeiras como possível interessado.