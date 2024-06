Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 17:27 • Rio de Janeiro

Após o Flamengo decidir afastar Gabigol da partida contra o Cruzeiro, marcada para este domingo (30), o jogador está cada vez mais perto de deixar o clube carioca nesta janela de transferências. Um possível destino para o atacante pode ser Corinthians, Fluminense ou Grêmio, clubes grandes que estão na zona de rebaixamento do Brasileirão e que precisam de um nome de peso para o ataque funcionar.

➡️ Rubro-negros elegem culpado e lamentam decisão

➡️ Gabigol pode salvar Corinthians, Fluminense ou Grêmio?

No Timão, Gabigol já chegou a receber sondagens em 2024, mas, até então, a negociação não havia evoluído. O time paulista vive uma crise em seu ataque no Brasileirão. Em 18° lugar, o time tem apenas nove gols marcados, sendo apenas cinco por atacantes: dois de Wesley, dois de Yuri Alberto e um de Gustavo Mosquito.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

A situação do time gaúcho não é muito diferente. Em 19° lugar, o Grêmio tem dois jogos a menos que os demais times, mas está numa situação complicada. Foram apenas sete gols, sendo dois marcados por atacantes: um de Gustavo Nunes e outro de Soteldo.

O Fluminense também teria espaço para Gabigol. Atual lanterna da competição com seis pontos, o Tricolor balançou as redes dez vezes no Brasileirão, sendo dois de Cano. Ou seja, todos os três times teriam espaço para o jogador do Flamengo.

Gabigol, por sua vez, participou de cinco jogos do Flamengo no Nacional, marcando uma vez - na temporada, o atacante tem três bolas na rede. Caso complete sete partidas no Campeonato Brasileiro, o jogador fica impedido de entrar em campo por outra equipe na Série A.