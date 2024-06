Flamengo afasta Gabigol de jogo contra o Cruzeiro; saiba motivos

Copiar Link

O Flamengo decidiu afastar Gabigol, que já não será relacionado para o jogo contra o Cruzeiro neste domingo (30). A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Mauro Cezar Pereira, e o caso acontece após o atacante recusar proposta de renovação de contrato com o clube.

Um dos motivos do afastamento é justamente a situação contratual do jogador. Com vínculo até o final deste ano, Gabigol pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir da próxima semana e, se tomar esta atitude, deixaria o Flamengo "de graça" na próxima temporada.

Gabi não deve enfrentar o Cruzeiro

Além disso, o camisa 99 recusou oferta de renovação apresentada pelo Fla. Depois do ocorrido, o empresário do jogador, Júnior Pedroso, revelou em entrevista que está trabalhando pela saída de Gabigol e chegou a citar o Palmeiras como interessado.

— O Flamengo veio abordar diretamente o Gabriel com essa proposta de extensão de um ano de contrato, entendendo que o clube precisava de um tempo para avaliá-lo. Isso foi direto com o Gabriel, e de fato no momento ele estranhou. Nunca imaginamos que o Flamengo iria propor extensão de contrato de um ano, independentemente dos termos financeiros. Ele, óbvio, negou na hora.

— Ele entendeu o que estava acontecendo. Discutimos o tema e resolvemos daqui para frente começar a trabalhar de fato a saída dele do Flamengo. Está muito claro que o Flamengo não tem interesse esportivo na renovação dele — afirmou.

As declarações não foram bem aceitas no Flamengo que, após a situação, optou por afastar Gabigol. A decisão, porém, não tem caráter definitivo, e o Rubro-Negro deve analisar a situação diariamente para definir se volta a utilizá-lo no time.

O atacante soma cinco partidas no Brasileirão e, se completar sete, fica impedido de entrar em campo por outra equipe na Série A.