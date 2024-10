Corinthians paga multa de R$ 500 mil ao Flamengo por uso de Hugo Souza

Foto: Thiago Ribeiro/AGIF







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga • Publicada em 04/10/2024 - 18:55 • São Paulo (SP)

O Corinthians pagou nesta sexta-feira (4), R$ 500 mil ao Flamengo pela escalação do goleiro Hugo Souza na primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, disputada na quarta-feira, no Maracanã. O Flamengo venceu o jogo por 1 a 0, saindo em vantagem na disputa.

➡️ Curiosidades sobre o técnico do Corinthians, Ramón Díaz; confira!

Agora, o Corinthians busca evitar ter de pagar uma nova multa de R$ 500 mil no jogo de volta, marcado para o dia 20, na Neo Química Arena, ao negociar a compra definitiva de Hugo Souza.

(Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

Possível nova multa

O pagamento desta quantia só aconteceu por um erro do Corinthians. Era esperado que o clube paulista conseguisse comprar o arqueiro no dia 1º deste mês, mas a opção de compra em definitivo só poderá ser efetuada a partir do dia 10 de outubro.

Agora a diretoria espera abrir o prazo para desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 4,7 milhões) e adquirir o Hugo Souza goleiro em definitivo.

➡️ Na Neo Química Arena, Inter venceu o Corinthians só uma vez

Caso o clube não finalize a negociação antes da segunda semifinal da Copa do Brasil, dia 20 deste mês, o Corinthians será obrigado a pagar novamente a multa ao Flamengo para contar com Hugo Souza no jogo que definirá o finalista da competição.