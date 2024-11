Neste domingo (10), o Flamengo venceu o Atlético Mineiro por 1 a 0, com gol de Gonzalo Plata, em Belo Horizonte, e conquistou o título da Copa do Brasil. O resultado impacta diretamente os objetivos do Corinthians na reta final do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Hugo Souza desconversa sobre Grupo City e fala em permanência no Corinthians

Eliminado pelos cariocas na semifinal, o Corinthians assistiu a final da Copa Brasil analisando os impactos que ela teria na tabela do Brasileirão. Em décimo colocado, o Timão almeja uma vaga na próxima Libertadores, o que se tornou mais acessível após o título do Flamengo.

O Campeonato Brasileiro concede vaga para Libertadores aos seis mais bem colocados. Em quinto lugar, o Flamengo garantiu presença na próxima edição da competição continental com título conquistado neste domingo (10).

continua após a publicidade

Com isso, caso o Flamengo fique entre os seis primeiros colocados, o Brasileirão passa a premiar os sete primeiros colocados com vaga para a próxima Libertadores.

Flamengo e Corinthians se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Virou possível para o Corinthians

O clube alvinegro tem 41 pontos na tabela. O atual sexto colocado é o São Paulo, com 16 pontos a mais. Com cinco jogos restantes pela competição, é matematicamente impossível o Timão ultrapassar o rival paulista.

continua após a publicidade

Com a conquista do Flamengo, o Corinthians passa a perseguir o Cruzeiro, o sétimo colocado, que está apenas seis pontos na frente do Timão no Campeonato Brasileiro. Além disso, os clubes ainda vão se enfrentar na competição nacional.

Na próxima rodada, o Corinthians enfrenta o Cruzeiro, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida está marcada para o dia 20 de novembro, após o final do período de Data Fifa.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Outros cenários

Caso o Botafogo conquiste a Libertadores, em final contra o Atlético Mineiro, mais uma vaga deve ser concedida no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Cruzeiro também pode ajudar o Timão, pois disputa a final da Copa da Sul-Americana contra o Racing.

Ambos os campeonatos dão vaga direta para a Libertadores e o Corinthians pode se classificar para a próxima edição da competição continental se chegar em nono, com os títulos dos cariocas e mineiros.