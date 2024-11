Arrascaeta durante a partida contra o Atlético-MG - (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/11/2024 - 17:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma entrada de Lyanco, do Atlético-MG, em Arrascaeta, do Flamengo, no primeiro tempo do jogo de volta da final da Copa Do Brasil, deixou os torcedores rubro-negros na bronca com a arbitragem. Os flamenguistas pediram cartão vermelho para o jogador atleticano, que foi advertido pelo árbitro Raphael Claus com o cartão amarelo.

Entenda como foi o lance

O lance foi aos 37 minutos do primeiro tempo. Lyanco era o último jogador de defesa do Atlético-MG e parou o adversário. Além do fato de que Arrascaeta ficaria livre no lance, ele também teria a opção de Michael no outro lado no campo.

Momento da falta de Lyanco em Arrascaeta - (Foto: Reprodução)

Veja as reclamações dos torcedores do Flamengo