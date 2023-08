Após a confusão envolvendo o atacante Pedro e Pablo Fernández, ex-preparador físico do Flamengo, foi a vez de Gerson e Varela trocarem socos, desta vez durante um treino no CT Ninho do Urubu. Thigu Soares, colunista da FLAPRESS, fala sobre o novo episódio de agressão envolvendo o Rubro-Negro e avalia os impactos do problema às vésperas do jogo decisivo contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil.



