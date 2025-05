Flamengo x Táchira: Rubro-Negro pode ter retorno importante para jogo da Libertadores

O Flamengo encara o Deportivo Táchira na noite desta quarta-feira (28), em partida decisiva pela Libertadores. Para o confronto no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), o técnico Filipe Luís pode contar com Allan, que se recuperou de um problema na coxa direita.

Allan treinou nos últimos dias com o elenco rubro-negro sem limitações. Assim, deverá ser relacionado para o jogo pelo Grupo C do campeonato sul-americano.

Além do camisa 21, quem também pode ficar à disposição é Gerson. O capitão rubro-negro, diagnosticado com uma inflamação no joelho esquerdo, tem chances de enfrentar a equipe venezuelana.

O lateral-direito Wesley, que cumpriu suspensão contra o Palmeiras no final de semana, retorna. Por outro lado, Erick Pulgar, Gonzalo Plata e De La Cruz, no departamento médico, seguem fora. O mesmo acontece com Matías Viña, que segue processo de transição aos jogos.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve enfrentar o Deportivo Táchira com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Gerson (Allan) e Arrascaeta; Luiz Araújo, Bruno Henrique (Michael) e Pedro.

Flamengo tem jogo decisivo nesta quarta-feira pela Libertadores (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

O que o Flamengo precisa vencer para se classificar na Libertadores?

A vitória no Maracanã garante a classificação ao Flamengo. Em caso de empate, os rubro-negros terão que torcer por vitória ou empate do Central Córdoba contra a LDU.

